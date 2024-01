Calciomercato Milan: Bayern Monaco, 130 milioni per 2 titolarissimi rossoneri

Calciomercato Milan, Maignan prove di rinnovo (senza Decreto Crescita). Bayern Monaco pensa a Magic Mike

Il Bayern Monaco guarda verso Casa Milan. Due giocatori sul taccuino dei dirigenti bavaresi. Il primo non è nuovo: Mike Maignan considerato l'erede di Manuel Neuer (il 37enne ha un contratto sino al 2025 e comunque non pensa al ritiro: "Ho ancora tanti obiettivi sportivi da raggiungere"). Il club rossonero sta trattando il rinnovo di contratto di Magic Mike (in scadenza nel medio periodo: 30 giugno 2026) perchè la volontà è di blindare il portiere francese, anche se ora la situazione è diventata più complicata non potendo più contare sulle agevolazioni del Decreto Crescita. Certamente per far vacillare il Milan servirebbe un'offerta da 80 milioni e ovviamente si sta comunque parlando in proiezione giugno, non di sicuro gennaio.

Calciomercato Milan, Bayern Monaco sondaggio per Tomori. Rumors della Germania

E poi c'è l'indiscrezione che rimbalza in queste ore dalla Germania e viene rilanciata da Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco avrebbe effettuato un primo sondaggio per Fikayo Tomori. Un rumors a sorpresa. Il difensore inglese piace al nuovo direttore sportivo dei bavaresi Christoph Freund anche se risulta difficile pensare a un assalto deciso nel mercato di gennaio. Due le ragioni: intanto il giocatore è infortunato (lesione al bicipite femorale nel match prima di Natale contro la Salernitana) e resterà ai box ancora per un paio di mesi.

Poi il Milan non ha intenzione di lasciarlo partire in questa finestra di mercato. Ricordiamo che Tomori era stato riscattato dai rossoneri nell'estate del 2022 in un'operazione da 28 milioni di euro complessivi finiti nella casse del Chelsea. Il difensore inglese ha un contratto fino al 2027 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Se per Maignan servono 70-80 milioni per far vacillare il Milan, nel caso di Tomori certamente bisognerebbe mettere sul piatto una cinquantina di milioni. Totale 130 mln. Ma, nonostante i rumors che provengono dalla Germania in questi mesi, al momento siamo alle suggestioni di mercato.

