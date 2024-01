Calciomercato Inter, rivelazione di Calhanoglu (e sul suo addio al Milan..)

Calciomercato, Calhanoglu, 'Ho rifiutato le offerte saudite, voglio bene all'Inter'

Le offerte arrivate dall'Arabia Saudita "le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all'Inter". Lo dice Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sport Mediaset. "Ringrazio Ausilio perché sa come la penso . Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi".

Calhanoglu spiega l'addio al Milan

"Tutti pensano che sia andato via per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto - le parole del centrocampista turco dell'Inter -. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà".

Inter, Calhanoglu, 'tra scudetto e finale Champions scelgo il primo'

Hakan Calhanoglu vuole "vincere qualcosa d'importante con l'Inter. Tra scudetto e altra finale di Champions scelgo il primo. La Juve dice che punta al quarto posto? Non ascolto quel che dicono e comunque non guardo le avversarie, penso solo a noi". Lo dice il centrocampista nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset.

Calhanoglu e l'esordio con l'Inter contro il Genoa

Calhanoglu ricorda anche l'esordio in nerazzurro, contro il Genoa. "Ero nervoso per come avrebbe reagito lo stadio ma anche sicuro che l'amore sarebbe arrivato perché ho fiducia nelle mie qualità. Quando i tifosi ti danno tanto, devi restituire indietro.

Inter, Calhanoglu su Inzaghi

"Mi piace come parla con noi giocatori, ha sempre voglia di vincere e si incazza quando molliamo un po' in allenamento: ha voglia e cattiveria. Oltre il lato sportivo ha anche tanto cuore, è tranquillo, con lui si può parlare di tutto. Anche lui sta crescendo, abbiamo portato qualcosa di importante insieme".

