Calciomercato Napoli, offerta dall'Arabia Saudita. Cessione a gennaio?

Napoli-Politano, l'offerta dall'Arabia Saudita per l'attaccante di Mazzarri

Matteo Politano resta a Napoli o va in Arabia Saudita? L'attaccante esterno della squadra partenopea sin qui è stato protagonista di un'ottima stagione (6 gol e 5 assist), ma ora bisogna capire cosa sarà del suo futuro. Il contratto è in scadenza a giugno 2025 e le trattative di rinnovo sono ferme da qualche mese: la sua priorità è continuare a vestire la maglia della squadra con cui ha vinto lo scudetto solo pochi mesi fa, ma la fumata bianca sin qui non è arrivata.

Nel frattempo l'Arabia Saudita bussa alla porta del giocatore (7 netti a stagione al giocatore per tre anni) e del Napoli (12 milioni per il cartellino). Questo mercato di gennaio può essere decisivo per il futuro di Matteo Politano sospeso tra rinnovo e proposta dell’Al-Shabab.

