Calciomercato Inter, Taremi: la mossa di Marotta-Ausilio, contropiede al Porto

Calciomercato Inter, preso Buchanan dal Bruges

L'Inter ha iniziato il suo 2024 con un colpo di calciomercato: preso Tajon Buchanan. Il 24enne canadese arriva dal Bruges a titolo definitivo (7 milioni + 2.5 milioni di bonus), sostituirà in rosa Juan Cuadrado (fermo per diversi mesi) e sarà a disposizione già sabato 6 gennaio contro il Verona a San Siro (match in programma alle 12,30).

Calciomercato Inter-Taremi, le voci autunnali

Un altro nome di cui si è tanto detto sul fronte nerazzurro è quello di Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano - che ad agosto fu vicino al Milan (prima della virata su Jovic, che in queste settimane sta facendo molto bene: 5 gol in 7 partite) - è destinato a lasciare il Porto e da tempo viene accostato all'Inter. Ma, non accadrà nel mercato di gennaio. Intanto, con il rientro di Marko Arnautovic (un gol e due assist negli ultimi due match) l'emergenza offensiva è finita. Con l'ex centravanti del Bologna, Lautaro Martinez (che ha ormai superato il problema muscolare) e Marcus Thuram, l'Inter è coperta.

Calciomercato Inter, Sanchez e Buchanan mettono in fuorigioco Taremi

Aspettando segnali forti nel 2024 da Alexis Sanchez: ci sono offerte e opportunità di mercato per il cileno, ma lui sembra deciso a restare fino al termine del campionato. In più con Buchanan gli slot extracomunitari per questa stagione sono coperti (occupati proprio da Sanchez e dal canedese), quindi per il 31enne centravanti iraniano se ne riparla a giugno: Taremi infatti a quel punto sarà libero a parametro zero.