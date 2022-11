Icardi e L-Gante, Wanda Nara rompe il silenzio: "Amo Mauro e lui sa che..."

Wanda Nara rompe il silenzio su Icardi e smentisce i gossip su L-Gante

Wanda Nara ha raccontato come vanno le cose con Mauro Icardi: perchè si sono lasciati e se ci sono possibilità che tornino insieme. "Siamo in una pausa. Non viviamo insieme da due mesi ma abbiamo cinque figli, tre miei (dal precedente matrimonio con il calciatore Maxi Lopez, ndr) e due suoi”, ha detto a Verissimo. L’affetto tra lei e l'attaccante del Galatasaray è rimasto intatto: “Appena prima di entrare in trasmissione stavo proprio parlando con lui”. Nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin e andata in onda domenica pomeriggio su Canale 5, ha anche smentito ufficialmente tutti i gossip che sono circolati su lei e il rapper argentino L-Gante. Vediamo le parole di Wanda Nara (reduce tra l'altro dal successo di sabato sera su Rai1 a Ballando con le Stelle) su lei Mauro Icardi.

Wanda Nara e la separazione con Icardi: "In pausa"

Wanda Nara e Icardi: è finita o ci sono spiragli? La showgirl e imprenditrice argentina ha parlato a Verissimo (dopo essere stata protagonista sabato sera a Ballando con le Stelle su Rai1) del suo rapporto con l'ex attaccante dell'Inter (attualmente al Galatasaray). «Possiamo dire - spiega Wanda Nara - che siamo in una pausa, non lo so. Siamo una famiglia e non si sa mai, ma non stiamo assieme già da due mesi, anche se ci parliamo tutti i giorni, abbiamo 5 bambini. La verità è quella, ci siamo lasciati bene, non c’è stata nessuna cosa grave, ho aspettato i tempi che dovevo aspettare». Nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, Wanda spiega di aver avviato le pratiche per la separazione. «Soprattutto per il discorso dei bambini, come dividere i giorni e queste cose qua, non per litigare, abbiamo messo un’amica in mezzo e ci parla con il cuore in mano».

Wanda Nara e Icardi, perchè si sono separati: le parole della showgirl

Wanda Nara racconta le ragioni per cui deciso di separarsi da Mauro Icardi: «Non abbiamo mai avuto nessuna crisi, sono successe delle cose che ormai si sanno. Quando abbiamo iniziato a litigare, che la pace mancava in casa, sempre pensando ai bambini ho pensato fosse meglio mettere uno stop. Io sono una donna molto seria e ho trovato dei messaggi che non mi sono piaciuti e da lì è iniziato cambiare un po’ tutto. Lui mi ha detto la verità, mi ha detto che aveva visto una persona e mi ha raccontato tutto. Lui ha questa qualità di dire la verità anche se fa male. Abbiamo provato un anno a stare bene e quando ho capito che in casa mancava la pace ho lasciato stare».

Wanda Nara e Icardi, "Amo Mauro. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente"

Wanda Nara non chiude del tutto la porta all'ipotesi di un ritorno con Icardi. Tiene aperto uno spiraglio... "Io amo Mauro, è la persona più importante in questo mondo per me, e lui sa che io sarò sempre la sua procuratrice. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente. È vero ho firmato la pratica di separazione, ma... Non è vero che non mi ha pagata e penso che non lo farebbe mai. Vedremo in futuro se torneremo qui insieme a parlare, chissà».

Wanda Nara e L-Gante, la smentita ai gossip

Wanda Nara ha smentito ufficialmente i gossip su lei e il rapper argentino L-Gante. “La mia storia con il rapper non è vera. E’ nata da una serie di equivoci per dei lavori che abbiamo fatto insieme”. Icardi "si è molto è arrabbiato. Mi chiamava 24 ore al giorno quando ho chiesto la separazione. In quel momento lavoravo tutto il giorno in studio per registrare una trasmissione e non siamo riusciti a spiegarci. Ma non ho tradito Mauro. Era solo una persona che vedevo per lavoro. Fra di noi non c’è stato nulla”, spiega Wanda. Perché allora quelle voci? “Abbiamo fatto un servizio fotografico insieme per un’azienda di abbigliamento e poi lui mi ha offerto di partecipare a un videoclip. Una settimana prima aveva lasciato la sua compagna e in Argentina hanno fatto del gossip”.

