Icardi-Milan, Mauro torna in Italia con la maglia rossonera? La situazione

Mauro Icardi vuole tornare in Italia e stando ai rumors che arrivano dalla Francia l'attaccante argentino avrebbe comunicato la sua volontà al Psg. La Juventus vigila da tempo su Maurito, ma la novità è che l'ex centravanti dell'Inter stato accostato anche al Milan.

I rossoneri sono alla ricerca di un giocatore di alto livello per completare il reparto offensivo, da affiancare a Zlatan Ibrahimovic o che sia in grado di essere protagonista anche quando lo svedese non sarà presente. La società di via Aldo Rossi però ci va con i piedi di piombo, visto che Icardi è stato pagato dal Paris Saint Germain 57 milioni e ha un ingaggio da 9 mln netti. Nelle prossime settimane comunque i club potrebbero parlarsi per capire se è possibile trovare una formula che accontenti tutti (dal prestito con diritto di riscatto allo stipendio del giocatore).