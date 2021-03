Icardi-Psg: la serie A chiama Mauro. Tre club sull'ex Inter. Il più caldo è..

Icard-Psg, la serie A chiama Mauro

Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia dopo due anni con il Psg. L'ex attaccante dell'Inter è nei radar di almeno tre top club.

Icardi-Juventus e Ronaldo-Psg

Su di lui vigila la Juventus: alcune voci di radimercato parlano di un affare che possa portare Maurito in bianconero e Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain (anche se il grande sogno dello sceicco sarebbe rappresentato da Lionel Messi) a formare un tridente da sogno con Mbappè e Neymar (entrambi impegnati in complesse trattative di rinnovo dei loro contratti in scadenza nel 2022).

Icardi-Milan con Ibrahimovic

Il Milan vigila su Mauro Icardi: a fine stagione i rossoneri potrebbero fare un investimento importante su un centravanti a prescindere da Ibrahimovic (Zlatan vuole restare e lo ha detto chiaramente, il club rossonero è intenzionato a proseguire ma bisognerà trovare la quadra con Raiola per prolungare di un altro anno il matrimonio). Non è un segreto che l'ex attaccante dell'Inter e Wanda Nara amino moltissimo Milano e dunque se ci fossero le condizioni economiche la trattativa potrebbe anche decollare. Al momento Icardi-Milan è una suggestione, però...

Icardi-Roma

Ma il club più caldo su Mauro Icardi è la Roma. I giallorossi vogliono una prima punta e l'argentino è un nome che intriga moltissimo nella Capitale: il 28enne argentino sarebbe un top player perfetto per il dopo-Dzeko (con Borja Mayoral confermato e valida alternativa in rosa). Tiago Pinto ci sta pensando (per l'attacco piace anche Alexandre Lacazette dell'Arsenal, giocatore duttile che può giocare in tutti i ruoli del fronte offensivo).