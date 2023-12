"Il più piccolo ci ha lasciati". La moglie di Barella svela il lutto familiare

Barella, l'annuncio drammatico della moglie. Ma c'è anche il messaggio di speranza

Nicolò Barella e la sua compagna Federica Schievenin hanno perso uno dei due gemellini che erano in grembo alla donna, a darne notizia è stata la stessa moglie del centrocampista dell'Inter attraverso i social. La compagna di Barella rivela di aver attraversato un periodo complesso: dal suo post si evince che era in attesa di due gemelli, ma purtroppo uno dei due non ce l'ha fatta: "Siete arrivati insieme… ed è stata un'emozione immensa…" scrive la mamma nel suo toccante messaggio. "Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo..." ma "con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice…". Adesso però le cose sono migliorate.

"Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti". La famiglia di Nicolò Barella - si legge su La Gazzetta dello Sport - sta per allargarsi con un quarto figlio in arrivo. Dopo il recente gol contro il Napoli, l'annuncio ufficiale sui social della moglie Federica Schievenin che, su Instagram, scrive in maiuscolo: "Ti stiamo aspettando piccolo Barella". Per il centrocampista nerazzurro sarà il primo maschietto, dopo Rebecca, Lavinia e Matilde. "Amori miei", è stata la sua dolce risposta al post carico di attesa ed emozione di Federica.