In forma per l'estate: decima puntata, Squat progression - VIDEO

IN FORMA PER L'ESTATE - PUNTATA N°10, SQUAT PROGRESSION: MAGGIORE FORZA NELLE GAMBE

ESERCIZIO 1 – BOX SQUAT - Posizione di partenza: in piedi spalle al rialzo con braccia distese in avanti. Eseguire un piegamento sulle gambe fino a sfiorare il rialzo con i glutei mantenendo la schiena dritta e le braccia in avanti. Una volta toccato il rialzo tornare energicamente alla posizione di partenza. Se il movimento risulta essere troppo complesso utilizzare un piano di appoggio più alto . Mantenere gli addominali contratti per tutto il movimento.

ESERCIZIO 2 – WALL SIT - Posizione di partenza: in piedi in appoggio con la parte alta della schiena su una parete, le gambe tese con i piedi in posizione avanzata e all’ampiezza delle spalle. Il movimento inizia quando si procede con un piegamento delle gambe fino ad arrivare a formare un angolo di 90 gradi al ginocchio, mantenendo tutta la schiena in appoggio sulla parete. La respirazione è fluida. Lo scopo è mantenere la posizione senza sollevare i talloni.

ESERCIZIO 3 – BOX SQUAT JUMP - Posizione di partenza: in piedi di spalle al rialzo con le braccia distese in avanti all’altezza delle spalle. Eseguire un piegamento delle gambe (squat) fino a sfiorare il rialzo, subito dopo stendere energicamente le gambe passando per la posizione eretta fino ad eseguire un salto in alto portando le braccia lungo i fianchi per darsi un maggiore slancio. Ripetere il movimento solo dopo aver ritrovato una corretta posizione di partenza.

CIRCUITO:

Esercizio 1: 90secondi di attività e 30secondi di recupero

Esercizio 2: 30secondi di attività e 30secondi di recupero

Esercizio 3: 60secondi di attività e 30secondi di recupero

Ripetere il circuito per 6 volte consecutive.

CHALLENGE:

Eseguire 20 ripetizioni del primo esercizio, 1 minuto del secondo esercizio e 10 del terzo esercizio 1 volta al giorno fino al prossimo allenamento qui su Affaritaliani.it

Riccardo Di Benedetto: Dottore in scienze motorie, Elav Top fitness trainer, Personal trainer.

Instagram: @Riccardodibenedetto_pt

Edoardo Di Benedetto: Fotografo, Digital creator

Instagram: @Edoardodibenedetto.ph