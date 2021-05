Infortunio e voci di mercato: c'è ansia per Stefano Sensi

Nel giorno della festa per lo scudetto dell'Inter, c'è anche una nota stonata: quella di Stefano Sensi.

Il centrocampista ha dovuto abbandonare la sfida contro l'Udinese per un risentimento muscolare all'adduttore destro.

La sostituzione si è resa necessaria anche per motivi precauzionali: Sensi è uno dei 33 convocati dal commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini in vista dell'Europeo, una lista che dovrà essere ridotta a 26 nomi entro il 1 giugno.

Non è ancora chiaro se l'Italia, che debutterà l'11 giugno a Roma contro la Turchia, potrà contare sul giocatore dell'Inter, le cui condizioni verranno più attentamente valutate nelle prossime ore.

La presenza di Sensi, giocatore dinamico e di fantasia, sarebbe ancora più importante visti i dubbi su quella di Marco Verratti, a sua volta reduce da un infortunio con il PSG.

Mancini non è l'unico allenatore che segue con grande attenzione la situazione relativa a Sensi.

Altrettanto interessato è Roberto De Zerbi, che lo ha allenato nel Sassuolo e che vorrebbe portarlo con se nella sua nuova avventura: a breve il tecnico bresciano sarà annunciato come nuovo allenatore degli ucraini dello Shakhtar Donetsk, dove potrebbe essere seguito dal suo ex pupillo in neroverde.