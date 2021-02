Inter, 5 positivi al Covid: ci sono anche Beppe Marotta e Piero Ausilio

L'Inter ha reso noto che in seguito ai test effettuati "sono risultati positivi al Covid-19 i due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe MAROTTA, il direttore sportivo Piero Ausilio, il legale del club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l'intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario"

Essendo risultato positivo al tampone un componente dello staff, come da protocollo il gruppo squadra è entrato in isolamento fiduciario. L'Inter ha offerto ai giocatori la possibilità di restare ad Appiano Gentile in alternativa al ritorno nella propria abitazione. Nei prossimi giorni saranno intensificati i tamponi per il gruppo squadra, che non ha comunque avuto contatti con la dirigenza negli ultimi giorni.