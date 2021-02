Inter, addio Bc Partners: salta con Suning, E adesso la cessione del club...

Inter, addio Bc Partners: salta con Suning

Salta tutto tra Bc Partners e l’Inter: Suning ha detto no. Dialogo interrotto tra il gruppo cinese di Zhang Jindong e il fondo inglese nella trattativa per le quote del club nerazzurro. Al termine della due diligence, la trattativa non è proseguita (l'esclusiva si chiudeva venerdì 29 gennaio). “Non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore dell’Inter”, riporta l'Ansa. Troppo alta la differenza pure tra domanda e offerta relativa al club nerazzurro. Un affare da 750 milioni (debiti compresi) si ipotizzava se fosse arrivata la fumata bianca, ma per Suning il valore dell'Inter è probabilmente più alto.

Inter: Ares, EQT e Arctos Sports in corsa per il club nerazzurro

Non c'era però solo Bc Partners in corsa per l'Inter. Almeno altri tre fondi sono pronti ad andare in pressing per rilevare la società nerazzurra di proprietà di Suning. Uno è EQT, operatore di private equity che vede il 20% di partecipazione della famiglia Wallenberg (famiglia di imprenditori svedesi con interessi che vanno da Saab a Ericcson, da Electrolux ad ABB). Il secondo fondo in corsa è americano e si tratta di Arctos Sports Partners che acquisisce quote di minoranza in franchigie del mondo dello sport professionistico. Nel fondo ci sono Ian Charles, e David O’Connor (ex ad del Madison Square Garden Company) e tra i suoi consulenti figura pure l’ex presidente di Turner Sports David Levy. A dicembre 2020 ha raccolto fondi per 950 milioni di dollari per l’acquisizione di quote di minoranza nelle società sportive. Attenzione poi ad Ares Management, che molti addetti ai lavori considerano i favoriti, (nella scorse settimane si era anche ipotizzato una possibile collaborazione con Bc Partners) che ha asset in gestione per 149 miliardi di dollari (dato di marzo 2020) e si è focalizzato nel settore del credito, ma anche di private equity e immobiliare.