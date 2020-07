Inter, ahi Barella: distrazione col Bologna e almeno tre turni di stop

Oltre al danno, anche la beffa. L’Inter perde Nicolò Barella dopo la sfida persa in casa contro il Bologna: gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista nerazzurro hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. La condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. La nota dolente però è che Conte perderà il centrocampista per almeno tre partite, contro Verona, Torino e Spal. L’obiettivo dello staff medico è di rimetterlo a disposizione per il match con la Roma del 19 luglio. Con anche Sensi fuori, Conte si può consolare solo con il recupero di Vecino, rientrato in campo nel finale di domenica contro il Bologna.