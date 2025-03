Inter, Napoli e Atalanta: le quote scudetto? I bookmaker indicano la scommessa più ricca

Inter, Napoli e Atalanta: chi vince lo scudetto?

La grande vittoria dell'Atalanta all'Allianz Stadium contro la Juventus (0-4) sembra avere come unico effetto la definitiva uscita dei bianconeri dai giochi scudetto. Ma non sposta più di tanto l'orientamento dei bookmaker, secondo cui sarà ancora l'Inter - reduce dalla rimonta da 0-2 a 3-2 in casa col Monza - a laurearsi campione d'Italia per il secondo anno consecutivo. Vediamo le quote dei bookie.

Inter campione? Le quote scudetto di Snai e William Hill

Inter scudetto? Per Snai la squadra allenata da Simone Inzaghi è a 1,85. Addirittura William Hill scende ulteriormente e paga 1,67 la giocata iniziale.

Napoli e Atalanta, le quote scudetto dei bookmaker

Il Napoli di Antonio Conte resta la seconda forza, non solo in classifica (a -1), ma anche nella considerazione dei bookmaker. Il titolo italiano a Lukaku e compagni a 2,75 per Snai e 2,62 per William Hill.

L'Atalanta conserva il ruolo di terzo incomodo, malgrado la prova di forza all'Allianz Stadium. La Dea di Gasperini - a tre punti dai nerazzurri - viene quotata oltre 5 volte (5,25) da Snai e 6 da William Hill. Chi crede in Lookman e soci dunque puntando oggi sulla loro impresa scudetto otterrebbe certamente un bel guadagno.

I giochi per lo scudetto sono racchiusi tra queste tre squadre: la Juventus precipita a 66/67 per i due broker, con la Lazio a 50 secondo le quote 'italiane' e a 251 in quelle 'inglesi'.