Inter, rigori da incubo: Atletico Madrid ai quarti di Champions League

Inter, notte amara a Madrid: ai quarti di Champions va l'Atletico. Finisce 3-2 ai rigori dopo che nei 90' regolamentari i nerazzurri erano passati in vantaggio con il gol di Dimarco e poi erano stati rimontati da Griezmann e Depay. Grandi emozioni nei supplementari, poi dal dischetto sbagliano Sanchez, Klaassen e Lautaro.

Champions League, le otto squadre in corsa. L'Italia è out

A questo punto in corsa per la Champions League restano in otto squadre: Arsenal e Manchester City (Inghilterra), Bayern Monaco e Borussia Dortmund (Germania), Psg (Francia), Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid (Spagna). Il sorteggio che stabilirà anche gli accoppiamenti delle semifinali, si terrà a mezzogiorno di venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera. I quarti sono in programma il 9-10 aprile (andata) e 16-17 aprile (ritorno). L'Italia, che un anno fa piazzò tre squadre ai quarti di Champions League, due in semifinale e l'Inter finalista contro il Manchester City quest'anno è fuori dalla massima competizione europea per club dopo gli ottavi.

Inter fuori dalla Champions, perde ai rigori contro l'Atletico Madrid: l'ultimo penalty di Lautaro va fuori

L'Inter non passa il turno degli ottavi di finale di Champions League ed esce dal torneo, sconfitta dall'Atletico Madrid 2-1 fino ai tempi supplementari, poi la lotteria dei rigori premia gli spagnoli che vanno ai quarti: 3-2 le reti, con l'ultima sbagliata dal capitano e campione del mondo argentino Lautaro Martinez. Tutte le italiane fuori dal massimo campionato europeo. Di seguito la cronaca della partita.

Atletico Madrid-Inter, cronaca della partita

Nel primo tempo attacca aggressivo l'Atletico, prima con Lino a 2' poi con Savic al 4' ma il primo tiro vero arriva al 5' da Lino dopo un'azione personale velocissima e tiro di sinistro, gran respinta di Sommer e Bastoni allontana. L'Inter capisce il pericolo e cresce nelle ripartenze, fino alla galoppata di Dumfries lanciato da Thuram sulla fascia destra, gran tiro in porta respinto da Oblak, la ribattuta del nerazzurro viene definitivamente bloccata dal portiere degli spagnoli. Lautaro ci prova dalla distanza al 17', tiro parato. Replica Griezmann al 21', palla troppo alta. Partenze e ripartenze delle due squadre nella prima mezz'ora, match molto fisico. Sommer blocca un tiro di testa di Morata al 28'. Ancora Atletico in avanti con Lino al 30', destro dalla distanza, Sommer è attento ma la palla è alta sopra la traversa. Il risultato cambia dopo l'ennesima ripartenza dell'Inter: attacco a quattro, Barella mette il cross davanti a Dimarco centrale che con un piattone destro batte Oblak al 33'. Dura poco perché al 35' pareggia Griezmann in girata di sinistro approfittando di una mancata difesa di Pavard: si torna in pareggio con 1-1. Ancora Griezmann pericolosissimo al 42' ma stavolta Pavard difende bene e manda sul fondo. Un minuto di recupero.

(foto Lapresse)



Il secondo tempo inizia sotto il segno dell'Atletico, ancora protagonista Griezmann al 52': affondo sulla destra di Llorente, traversone per il francese in corsa centrale, destro potente parato in sue tempo da Sommer. Mkhitaryan tira forte al 55' dalla distanza, palla fuori di molto. Ancora Atletico in affondo al 59', Llorente crossa su Morata che tira centralmente davanti alla porta, palla alta ma si evidenzia ancora un buco nella difesa interista.

Due cambi nell'Atletico al 71': escono De Paul e Lino, dentro Correa e Riquelme. Inzaghi risponde al 73': fuori Bastoni e Dumfries, entrano Acerbi e Darmian. Thuram manca clamorosamente la rete del vantaggio sprecando un'ottima azione con assist di Lautaro al 76': davanti alla porta calcia alto. Altra occasione Inter all'81 con Barella innescato da Lautaro, corsa da centrocampo verso la porta, destro e parata di Oblak. All'84' Inzaghi inserisce Frattesi e Bisseck per Barella, evidentemente affaticato, e Dimarco. L'Inter rischia fortemente il sorpasso degli spagnoli all'85' ma il palo alla destra di Sommer salva la rete dal tiro di Depay. Il raddoppio dell'Atletico però arriva davvero,e con Depay, all'87', rasoterra angolatissimo sui cui Sommer non arriva. Tre i minuti di recupero, nel terzo dei quali Correa si divora il gol del passaggio ai quarti e si va ai supplementari con il punteggio complessivo di 2-2.

Al 94' Bisseck crossa di precisione su Thuram che tira di testa ma sbaglia mira. Nel 97' tocca a Depay impensierire l'Inter su cross di Riquelme, Sommer para ancora una volta in due tempi. Un minuto dopo è Lautaro a provarci di testa dopo un calcio d'angolo, palla fuori porta di poco. Dall'Atletico esce Llorente, entra Azpilicueta. Per l'Inter esce Thuram, entra Sanchez. Tre minuti supplementari. Nel secondo di questi tira centrale Corre a Sommer para.

Secondo tempo supplementare: Simeone manda fuori Griezmann e fa entrare Saul. Inzaghi fa uscire Mkhitaryan al 110 e fa entrare Klaassen. Le squadre escono dal campo a risultato invariato e si passa alla lotteria dei calci di rigore. In Champions League l'Inter non era mai andata ai supplementari, l'unico precedente è del 1972 quando c'era la Coppa dei Campioni, contro il Celtic Glasgow.

(foto Lapresse)



Atletico Madrid-Inter, i rigori: Lautaro calcia alle stelle l'ultimo penalty

Primo rigore per l'Inter, con Calhanoglu: rete. Per l'Atletico calcia Depay: rete poco sotto la traversa. Tocca a Sanchez: Oblak para il suo tiro centrale in volo con la mano sinistra. Ora Saul: anche Sommer para, si resta 1-1. Klaassen al dischetto: Oblak para ancora. Riquelme segna la terza rete dell'Atletico, tocca ad Acerbi: rete centrale, 2-2. Correa: rete, 3-2. Ora Lautaro: la palla esce alto, l'Inter è fuori.

ATLETICO MADRID-INTER 3-2 dcr (2-1 dts): IL TABELLINO

Marcatori: 33' Dimarco (I), 36' Griezmann (A), 87' Depay (A).

Serie rigori: Calhanoglu (I) gol, Depay (A) gol, Sanchez (I) parato, Saul (A) parato, Klaassen (I) parato, Riquelme (A) gol, Acerbi (I) gol, Correa (A) gol, Lautaro (I) alto.

ATLETICO MADRID (3-5-2) - Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Molina (dal 78' Barrios), Llorente (dal 98' Azpilicueta), Koke, De Paul (dal 71' Correa), Samuel Lino (dal 71' Riquelme); Morata (dal 78' Depay), Griezmann (dal 106' Saul).

A disposizione: Moldovan, Gomis, Gabriel Paulista, Vermeeren, Reinildo.

All. Simeone

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (dal 72' Acerbi); Dumfries (dal 72' Darmian), Barella (dall'84' Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 111' Klaassen), Dimarco (dall'84' Bisseck); Lautaro, Thuram (dal 102' Sanchez).

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Buchanan, Asllani, Sarr, Stankovic.

All. Inzaghi.

Arbitro: Marciniak (Pol).

Ammoniti: Hermoso (A), Koke (A), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Bisseck (I).