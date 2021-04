Inter-Cagliari non si vede su Dazn: tifosi infuriati

Tifosi infuriati su Twitter per il malfunzionamento che sta interessando la app Dzn e che sta impedendo agli abbonati di vedere la partita Inter-Cagliari. Sono oltre 16mila i tweet a tema #Dazn che prendono di mira, con toni tra il sarcastico e il rabbioso, il servizio di streaming online che ha acquistato i diritti della Serie A.



"Dazn ha rilevato che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter - Cagliari da APP. Tutto il team Dazn sta lavorando per risolvere il problema quanto prima". Lo scrive, in una nota, l'azienda poco dopo l'inizio del secondo tempo della partita di calcio.