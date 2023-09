Inter cessione, fondo mediorientale compra alle condizioni di Zhang

Inter cessione da Suning a un fondo mediorientale?

Un fondo mediorientale pronto ad acquistare l'Inter alle condizioni che ha messo Suning per la cessione del club nerazzurro. Lo riportano Tuttosport e Corriere dello Sport che parlano di un interesse in fase avanzata con offerta ufficiale che dovrebbe arrivare in tempi rapidi.

Stando a queste indiscrezioni, Raine Group, la banca d’affari che con Goldman Sachs ha ricevuto l’incarico di proporre il dossier Inter a potenziali investitori, avrebbe trovato un soggetto di provenienza mediorientale pronto a rilevare la maggioranza del club guidato da Steven Zhang. Riuscendo ad accontentare le pretese della proprietà cinese.

Inter, il prestito di Oaktree a Suning. Stadio, Mondiale per club e la tentazione del fondo mediorientale

Va ricordato che la famiglia Zhang ha la scadenza del prestito da 275 milioni ottenuto da Oaktree nel maggio 2021; considerati gli interessi il conto sarà attorno a 360 milioni entro la primavera 2024. Oppure si dovrà rifinanziarlo, con l'ingresso di un partner in società. Questo per evitare che le quote dell’Inter lasciate in pegno a Oaktree vengano escusse dal fondo americano. Ecco perchè potrebbe arrivare prima la cessione.

Anche se, tra progetto stadio (a Rozzano) e la qualificazione pressoché certa al Mondiale per Club Fifa da 32 squadre che si giocherà nel 2025 (montepremi da 2,5 miliardi e visibilità planetaria per chi parteciperà) portano a una riflessione in seno a Suning per un club che comunque viene valutato sopra al miliardo di euro. Ma il fondo mediorientale è in pressing...