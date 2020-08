Inter, dal Portogallo: "Se salta Conte, c'è Sérgio Conceição"

Se Antonio Conte non dovesse più allenare l'Inter il prossimo anno sarebbero due i nomi che avrebbe in mente la dirigenza nerazzurra per sostituirlo: Massimiliano Allegri e Sergio Conceicao. Come riporta "A Bola", anche l'attuale tecnico del Porto sarebbe nell'agenda interista per far fronte all'eventuale partenza di Conte. L'allenatore salentino ha espresso delle riserve su alcuni comportamenti in società, criticandola senza giri di parole. Se la frattura non si dovesse ricomporre allora l'Inter andrebbe su Massimiliano Allegri, con cui l'ad Beppe Marotta ha già lavorato e vinto alla Juventus. L'altra ipotesi sarebbbe quella di Conceicao, che ha vestito la maglia dell'Inter tra il 2001 e il 2003. In questo caso la società nerazzurra dovrebbe versare nelle casse del Porto 20 milioni di euro per far scattare la clausola rescissoria.