Inter, Dimarco stende la Juventus. Allegri: "Addormentati nel primo tempo"

Juventus, Allegri, “primo tempo addormentati, ora ricaricare”

“Abbiamo fatto un primo tempo, soprattutto il primo quarto d'ora, addormentati. Abbiamo preso gol, poi nel complesso abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo tirato poco in porta. Contro l'Inter è difficile perché è una squadra fisica, quindi siamo usciti, non siamo riusciti ad arrivare in finale”, le parole di Massimiliano Allegri al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In virtù dell’1-0 firmato dal gol di Dimarco, dopo l’1-1 maturato all’andata, nerazzurri in finale e bianconeri eliminati dalla competizione. “Ora bisogna ricaricare le energie perché delle ultime 5 partite di campionato ne abbiamo perse 4, ora abbiamo perso anche in Coppa Italia - sottolinea l’allenatore - Abbiamo la semifinale di Europa League, bisogna rimboccarsi le maniche, da domani riprendere a lavorare con più cattiveria, perché comunque abbiamo il terzo posto da difendere, abbiamo la Lazio a due punti e bisogna tenere lontani la Roma e il Milan”, conclude Allegri.

Inter, Inzaghi, “Finale Coppa Italia meritata, ci godiamo la serata”

"È stata una bellissima partita, corretta e intensa fino alla fine. Abbiamo meritato la finale nell'arco delle due partite, siamo molto contenti perché volevamo tornare a Roma e ci torneremo. Abbiamo 10 partite da qui alla fine, speriamo ce ne sia una in più. Ci godiamo la serata, bravi ragazzi perché giocare a questi ritmi non è semplice”, spiega una Simone Inzaghi felice dopo il successo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. L’1-0 di San Siro firmato Dimarco ha spedito i nerazzurri in finale, dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata. “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto una grande partita. Non abbiamo mai perso un metro contro una squadra di grande qualità rimanendo sempre uniti - sottolinea l’allenatore nerazzurro - Ci siamo abbassati da squadra vera ma li abbiamo anche presi alti, anche quelli che sono entrati hanno fatto bene. Mi porto sensazioni ottime. Lautaro e Barella? Sono giocatori importantissimi con qualità fisiche e tecniche elevatissime. Ma sarebbe riduttivo parlare dei giocatori, in questo momento a parte Skriniar ho tutta la rosa a disposizione. Per quattro mesi sono rimasto senza Lukaku e Brozovic che sappiamo quanto siano importanti”, conclude Inzaghi.

Inter, Dimarco, “vogliamo toglierci delle soddisfazioni”

“Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo ottenuto quello che volevamo con una bella vittoria. Ora però dobbiamo pensare di nuovo subito al campionato, perché domenica ci aspetta una partita difficile. Se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni, faccio parte di un gruppo di bravi ragazzi, che lotta a ogni partita e che dimostra quello che vale”, le parole di Federico Dimarco al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Il calciatore nerazzurro è stato il match winner della sfida di San Siro, terminata 1-0.

Coppa Italia: Inter in finale, Dimarco stende la Juventus 1-0

L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia Frecciarossa 2023: dopo l’1-1 nella sfida d’andata strappato in extremis all’Allianz Stadium, ai nerazzurri basta un gol di Dimarco per eliminare la Juventus e aggiudicarsi il pass per l’ultimo atto della manifestazione. A San Siro finisce 1-0 il ritorno del faccia a faccia tra le squadre di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri: sarà quindi il tecnico ex Lazio ad andarsi a giocare il 24 maggio, nel ‘suo’ vecchio stadio, la possibilità di alzare al cielo la seconda Coppa Italia consecutiva contro la vincente dell’altra sfida tra Fiorentina e Cremonese. Passano neanche tre giri di lancette dal fischio d’inizio e i nerazzurri costruiscono la prima grande chance: Barella crossa al centro, Lautaro non tocca, poi Dzeko mette fuori di poco colpendo casualmente dopo una deviazione di Bremer. Al quarto d’ora invece, sempre dal piede di Barella, esce la palla che porta Dimarco a segnare il vantaggio interista, con un delicato tocco mancino che sorprende Perin per l’1-0. I bianconeri fanno fatica a reagire e creare occasioni degne di nota, facendosi vedere pericolosamente solo al 34’, quando Kostic tenta un destro improvviso da fuori respinto attentamente da Onana. Ad inizio ripresa viene annullato il possibile raddoppio dell’Inter realizzato da Dzeko, pescato in posizione di fuorigioco su un lancio dalle retrovie, poi al 73’ è invece Perin a negare la gioia personale a Mkhitaryan, bravo a coordinarsi con il destro dopo una punizione di Dimarco respinta dalla barriera. Nel finale la Juventus prova alla disperata ad andare a caccia del pareggio, ma dalle parti di Onana non arriva neanche un tiro pericoloso. Al triplice fischio così fa festa l’Inter, che ora attende l’ultima avversaria.