Inter, Frattesi ko. Tegola per Inzaghi: i tempi di recupero

Inter, Frattesi ko. Tegola per Inzaghi

"Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Così l'Inter in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Frattesi infortunio: niente Roma-Inter

Davide Frattesi dovrebbe stare fuori per almeno per per una decina di giorni. Secondo Sky Sport, il centrocampista nerazzurro salterà la sfida contro la Roma all'Olimpico (sabato 10 febbraio, ore 18) e sembra a forte rischio la sua presenza anche con la Salernitana, nella gara in programma venerdì 16 gennaio che precederà l'andata degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì 20 a San Siro contro l'Atletico Madrid. Lo staff medico monitorerà la situazione del suo infortunio nella prossima settimana.