Inter: in arrivo 30 milioni di euro all'anno dai nuovi sponsor, ecco chi sono

Socios.com è in pole position per diventare il nuovo main sponsor dell’Inter, con un contratto che porterà circa 20 milioni di euro all’anno nelle casse del club

Dopo ben 26 anni di partnership ininterrotta con Pirelli, sulle nuove maglie dell’Inter dovrebbe apparire il logo di Socios.com, piattaforma di fan engagement americana specializzata nei fan token.

L’importo di 20 milioni è molto inferiore rispetto ai 30 stimati nel pre-Covid, ma verranno integrati con circa 10 milioni di euro provenienti dall'accordo con il back-sponsor Lenovo, il cui marchio apparirà anche sulle maniche delle magliette nerazzurre.

In totale, l’Inter centrerà quindi i 30 milioni inizialmente fissati come obiettivo delle sponsorizzazioni di maglia.

Nel frattempo, Steven Zhang ha detto all’assemblea straordinaria dei soci che l’Inter non è in vendita. Nonostante i cambiamenti nell’assetto societario di Suning.com, che controlla il club, la squadra di calcio non è un asset in dismissione.

La smentita si è resa necessaria dopo le insistenti voci sul fatto che l’Inter, valutata attorno ai 900 milioni di euro, aggiungesse pochissimo valore al core business del gruppo, oltre a necessitare di spese considerevoli per rimanere competitiva.