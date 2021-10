Inter-Juventus, bufera Var. Moviola, Cesari: "Rigore". Marelli: "Non andava assegnato"

L'Italia del pallone si spacca sul rigore per la Juventus contro l'Inter (Dybala segna, pareggia il gol di Dzeko e fissa il punteggio finale sull'1-1): c'era o non c'era? Il Var doveva o non doveva intervenire sull'intervento di Dumfries ai danni di Alex Sandro? Vediamo cosa hanno detto due grandi ex arbitri e moviolisti.

Inter-Juventus, Cesari: "Fallo di Dumfries da rigore, il Var deve intervenire"

Il rigore per la Juventus contro l'Inter secondo Graziano Cesari è giusto. "Dopo la caduta di Alex Sandro in area, l'arbitro fa ampi gesti di proseguire, anzi, dice tirati su che non è successo niente. A questo punto il Var richiama Mariani che concede il rigore. Il piede destro di Dumfries colpisce quello del giocatore della Juve. L'ingenuità è assolutamente punibile", ha spiegato Graziano Cesari a Pressing. "Dagli atteggiamenti dell'arbitro in campo si desume che il direttore di gara non ha visto bene, quindi siamo di fronte a un chiaro ed evidente errore: ecco perché interviene il Var". "A fine partita un dirigente dell'Inter va a chiedere spiegazioni all'arbitro, che risponde: "Questo è un rigore chiaro - le parole di Cesari a Pressing - Noi dobbiamo distinguere quando c'è un dato oggettivo - un calcio - e un dato soggettivo - come l'entità di una spinta. Qui il Var deve intervenire perché c'è un chiaro errore del direttore di gara dentro l'area di rigore. Se fosse successo fuori area il Var non sarebbe mai intervenuto".

Inter-Juventus, Marelli: "Il rigore? VAR usato male, non era da assegnare"

L'ex arbitro di Serie A, Luca Marelli ritiene che il rigore di Inter-Juventus non andasse assegnato. "Un contatto c’è, e non si può negare. Però bisogna pensare a cosa è il VAR, questo non è un episodio da chiaro ed evidente errore. Questa è moviola, e il VAR non è nato per fare la moviola. Non sono questi i rigori da assegnare, secondo me", le sue parole a Dazn.