Inter-Juventus: ora è derby d'Italia per Kephren Thuram (fratello di Marcus)

Kephren Thuram, Inter vs juventus: derby d'Italia di calciomercato

La famiglia Thuram potrebbe fare tripletta in serie A. Dopo papà Lilian - fenomeno nella difesa di Parma e Juventus - e Marcus - capace di far dimenticare Lukaku ai tifosi dell'Inter - ecco Kephren.

Il 22enne centrocampista del Nizza di Farioli (squadra e allenatore dei miracoli, secondo posto in Ligue 1 in scia al Psg) potrebbe sbarcare in Italia nel breve/medio periodo.

Kephren Thuram, Inter e Juventus sul gioiello del Nizza di mister Farioli

Kephren è giocatore moderno, duttile, equilibratore della squadra, forte fisicamente (punto forte i contrasti e le palle recuperate) e pronto a portare scompiglio nelle difese avversarie con le sue accelerazioni. Inter-Juventus, derby d'italia domenica sera a San Siro (ore 20,45) diventa anche una sfida di mercato. I due club sono sulle tracce di Thuram, che in nerazzurro potrebbe raggiungere il fratello e in bianconero seguire le orme del papà.

Contratto in scadenza 30 giugno 2025 e ingaggio attuale abbordabilissimi da 1,5 milioni annui. Valutazione di mercato da 40 milioni destinata a scendere in assenza di rinnovo.

Kephren Thuram potrebbe esser oggetto di trattative a luglio, ma non è escluso un blitz nel mercato di gennaio. "Non vogliamo forzare situazioni che funzionano. Faccio un esempio: è pronto per una big, ma non so se il Nizza lo lascerà andare, è un giocatore importante per la sua squadra. Bisogna valutare", ha detto la sua agente Rafaela Pimenta, presente al Social Football Summit a Roma del classe 2001 francese ma nato a Reggio Emilia quando Lilian giocava nel Parma (una presenza con i Bleus dopo 18 in Under-21).