Inter, la canzone dello scudetto ad opera di Max Pezzali: nuovo inno. Video

Inter presentata la canzone dello scudetto ad opera di Max Pezzali. Video

L'Inter, squadra che si è aggiudicata la vittoria del campionato di Serie A nella corrente stagione '20/'21, ha presentato tramite un comincato una nuova canzone in onore del conseguimento del titolo. Si chiama I M INTER (Yes I M) ed è«la colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore», scrive la società in un comunicato.

Le parole della canzone sono state scritte da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi mentre la musica è di Renato Garretto e Dj Pitch. L'esecuzione canora è invece affidata a Mirko Mengozzi, lo speaker ufficiale dell’Inter a San Siro, e da Caterina Mastaglio. Il brano è stato rilasciato oggi 12 maggio e nello stesso comunicato si legge: "rappresenta una dichiarazione di scelta (Yes), un coro orgoglioso e riconoscibile (I M Inter), accompagnato da citazioni che impreziosiscono il messaggio come la frase pronunciata da Gianfelice Facchetti in occasione del Centenario nerazzurro". I M INTER (Yes I M) è ora disponibile su Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, Tik Tok, Amazon Music e su tutte le altre piattaforme musicali online.