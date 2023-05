Inter-Manchester City? Attento Guardiola, la cabala dice 'Champions all'Inter'

Inter-Manchester City finale di Champions: Lautaro e compagni contro i marziani allenati da Guardiola

Inter-Manchester City? L'hanno già ribattezzata tutti come la finale contro i marziani dal punto di vista nerazzurro. Tutti danno non favoriti, ma stra-favoriti i Citizen.

A maggior ragione dopo aver visto il Real Madrid di Ancelotti, campione d'Europa in carica (ormai ex campione d'Europa in carica), travolto 4-0 nella semifinale di ritorno (doppietta di Bernardo Silva, Akanji e Julia Alvarez in gol, incredibilmente a secco bomber Haaland). Dopo una partita in cui i blancos hanno subito un assedio di stile Fort Apache; Benzema e soci sono stati chiusi nella loro area per novanta e passa minuti senza riuscire mai a reagire.

Akanji festeggia il gol contro il Real Madrid (foto Lapresse)



Inter-Manchester City, bookmakers: Champions League a Guardiola

I bookmakers? Loro dicono che non ci sarà storia: le prime quote sulla vittoria della finale di Champions League dicono che il Manchester City sta attorno a 1,3/1,4 (tradotto: punti un euro vinci la 'miseria' di trenta o quaranta centesimi), quelle dell'Inter attorno a 7/8 contro 1 (ossia punti 1 euro e ne vinci 7/8), mentre il pareggio (che porta a supplementari e rigori sta attorno a 4/5 contro uno).

Inter-Manchester City? Simone Inzaghi... on fire nell'ultimo mese: piegate Milan, Juventus, Roma, Lazio

Dunque lasciate ogni speranza voi che entrate allo stadio Ataturk di Istanbul sabato 10 giugno se avete un cuore che batte per l'Inter? Forse, chissà. Intanto va detto che Simone Inzaghi è... on fire. Da più di un mese lui e la sua squadra hanno vinto e convinto contro chiunque si siano trovati contro: il Milan lo sa bene (e prima il Benfica), la Juventus di Max Allegri è stata superata in finale di Coppa Italia, le avversarie del campionato battute tutte in modo netto (chiedere a Roma e Lazio per fare un paio di esempi eccellenti). Là davanti c'è l'imbarazzo della scelta tra Dzeko, Lautaro e Lukaku (tutti e 3 in grande forma), a centrocampo i nerazzurri possono permettersi di lasciare in panca uno tra Calhanoglu, Mkhitaryan e Brozovic. La poi è impenetrabile: 3 gol subiti (e 19 segnati) nelle ultime 8 partite giocate (e tutti ininfluenti). Insomma, il Manchester City sarà pure un dream team di extraterrestri, però pensare che l'Inter sarà vittima sacrificale oggi è quantomeno un esercizio di superficialità.

I festeggiamenti dei tifosi dell'Inter a Milano dopo il derby con il Milan



Inter-Manchester City? Quando Guardiola e (guidando il Barcellona di Messi) perse in Champions League contro i nerazzurri del Triplete

E poi... Poi c'è un precedente che forse in queste ore sarà venuto in mente a qualche interista. Anno di grazia 2010, quello del Triplete. José Mourinho e la sua squadra cancellarono il Bayern Monaco in finale di Champions (l'ultima giocata dai nerazzurri prima della... prossima) con una doppietta del Principe Milito che diventò imperatore supremo nella cornice dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Ma parliamo della semifinale? Chi cadde sotto i colpi di Milito, Eto'o e compagni? Pep Guardiola. Proprio lui. Proprio l'uomo che siederà sulla panchina del Manchester City la notte di Istanbul. Di più. Se vogliamo trovare delle analogie, all'epoca allenava il Barcellona dei fenomeni: Messi, Ibrahimovic, Xavi e compagnia bella.

Allora come oggi si diceva, si scriveva si titolava (soprattutto in Spagna): Inter contro i marziani, missione impossibile... Inter contro il Messi(a), non ha scampo. Finì come tutti ricordano: 3-1 a San Siro (Sneijder, Maicon e Milito ribaltarono il vantaggio di Pedro) e vittoria di Pirro per i blaugrana al ritorno (1-0 rete di Piquè all'84°).

Inter-Barcellona, Diego Milito in gol (foto Lapresse)



Inter-Manchester City: Guardiola contro la "maledizione" Champions

Un precedente che magari sarà venuto in mente anche a Pep Guardiola in queste ore, lui che da anni è uno dei migliori allenatori del mondo e sogna di rivincere una Champions League da un anno meno dell'Inter: l'ultima volta che alzò la Coppa dalle Grandi Orecchie fu il 28 maggio 2011 (Barcellona-Manchester United 3-1 a Wembley). E da allora è arrivato in finale ci è arrivato una volta: 0-1 contro il Chelsea nel 2020 dopo aver vinto la semifinale con 4 gol come questa volta (allora fu 4-1 al Psg).

Inter-Manchester City e... l'ultima Underdog a vincere la Champions

Corsi e ricorsi storici a cui i tifosi interisti più superstiziosi possono aggrapparsi, pensando o sognando che questo sia l'anno di una Underdog che vince la Champions League. In fondo non accade da quasi vent'anni. L'ultima volta? Torniamo indietro nel tempo nel 2004 quando fu il Porto a fare l'impresa impensabile all'inizio di quella stagione. L'allenatore? Josè Mourinho, l'uomo del Tripete-Inter...