Inter, mani sullo scudetto: Conte: "Vi svelo il segreto di questo gruppo"

Inter, Skriniar: gol scudetto e Atalanta ko

Antonio Conte e la sua Inter mettono le mani sullo scudetto. La vittoria sull'Atalanta (gol di Skriniar) conferma la fuga: Milan ancora a 6 punti (virtualmente sono 7 per lo scontro diretto a favore dei nerazzurri), mentre la Juventus è a meno 10 (ma con una partita in meno).

Antonio Conte: "Il segreto di questa Inter è la coesione"

Antonio Conte nel post partita di Inter-Atalanta racconta la vera grande forza di questo gruppo: "Si è creata un'alchimia e un gruppo tanto coeso che il noi viene prima dell'io e ci tengo a ringraziare questo gruppo perché chi entra in campo, per quindici minuti o per una partita intera, dà tutto per questa maglia e per l'Inter. Dobbiamo continuare perché questo è il vero segreto di questa Inter", ha detto l'allenatore nerazzurro in conferenza stampa.

Skriniar (Lapresse)



Inter, Antonio Conte: “Un pezzo di scudetto in tasca? No, ho solo 40 euro”

“C’è da fare un grande applauso a Lautaro perché oggi si è impegnato anche in fase difensiva - ha spiegato Antonio Conte a Sky - Gli avevo chiesto un sacrificio maggiore. È la dimostrazione che tutti i ragazzi sono totalmente impegnati e devoti alla causa. Sanno benissimo che per arrivare allo scudetto c’è bisogno del sacrificio di tutti. E il sacrificio verrà ripagato con la vittoria finale. Un pezzo di scudetto in tasca? Ho solo 40 euro in tasca, è quello che ho dopo aver fatto benzina. Ora le gare contro Torino e Sassuolo, dobbiamo continuare senza pensare a tutto quello che è successo. Ricarichiamo le batterie e ci prepariamo. Voglio anche ringraziare tutti i giocatori che in questo momento scendono meno in campo, loro sono la nostra forza. D’Ambrosio, Ranocchia…loro stanno facendo la storia del club. Kolarov ha portato grandissima personalità, ha sempre la parola giusta”.