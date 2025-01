Inter-Milan 2-3 pagelle, Barella flop e Lautaro non basta. Leao-Theo Hernandez torna la catena delle meraviglie. Promossi e bocciati

INTER-MILAN 2-3 PROMOSSI

Milan

Theo Hernandez e Leao voto 7,5 - La catena di sinistra che ha fatto le fortune del Milan di Pioli torna a seminare il panico nelle difese avversarie con Sergio Conceiçao alla guida. Theo segna su punizione, mette in difficoltà Dumfries (che si prende anche un giallo per provare a fermarlo) e regala un assist d'oro sul gol di Pulisic. Leao entra nei minuti iniziali del secondo tempo dopo uno stop tre settimane di stop e aggredisce subito la partita con una brillantezza che cancella i giorni dell'infortunio con un colpo di spugna: fa prendere subito il giallo Mkhitaryan, conquistandosi la punizione che poi Theo Hernandez tramuterà in gol. Poi accelera lasciando sul posto Bisseck e consegnando a Reijnders la palla del possibile pareggio (rimedia Bastoni). Sul 2-2 è lui a verticalizzare per Hernandez (che poi dà l'assist a Pulisic). Chiusura con l’assist per Abraham che manda il Milan in paradiso e affonda l'Inter all'inferno.

Pulisic voto 7,5 - Cresce nel secondo tempo quando torna a giocare sulla sua mattonella di destra dove fa sempre male quando punta l'uomo, inventa giocate e cross. Il gol del 2-2 è un capolavoro tecnico, perla vera con cui Capitan America pareggia i conti con quella di Lautaro del primo tempo.





Abraham voto 7 - Un quarto d'ora scarso in cui può far poco, sino ai secondi finali quando si fa trovare pronto per segnare il gol che mette ko l'Inter e fa esplodere di gioia la Milano rossonera.

Fofana voto 6,5 - Signore e padrone indiscusso del centrocampo nel primo tempo. Nella ripresa col passare dei minuti deve lavorare per tre col Milan a quattro punte capace di ribaltare un derby che sembrava perso.

Thiaw voto 6,5 - Ipnotizzato sul gol di Lautaro e infilato da Taremi sul raddoppio (sempre insieme a Tomori), ma il centrale rossonero è anche protagonista di tanti recuperi da applausi in una serata non sempre semplice da gestire.

Maignan voto 6,5 - Grande risposta alla botta da fuori del nerazzurro Dimarco nel primo tempo. Incolpevole sui gol, ma nella ripresa è perfetto in almeno 2-3 interventi (soprattutto su Dumfries nei minuti finali)

Inter

Taremi voto 7 - Innesca Lautaro sul primo gol e infila Maignan per il 2-0 che illude l'Inter: sfrutta al meglio la chance concessagli da Inzaghi dopo l'infortunio di Thuram

Lautaro voto 6,5 - Fatica molto nel primo tempo, ma poi trova un gol da applausi nei secondi finali: il quarto consecutivo del Toro nelle finali di Supercoppa. Nella ripresa cerca il 2-0 ma trova Maignan attento

De Vrij voto 6,5 - Sicuro in difesa nel primo tempo e assist per Taremi che illude l'Inter di aver in pugno il derby. Soffre un pochino di più col passare dei minuti, ma è uscito da pochi minuti (problemino muscolare) quando il Milan urla di gioia per la rete di Abraham. Al suo fianco un ottimo Bastoni per quasi ottanta minuti (salva anche con la faccia sul tiro a colpo sicuro di Reijnders), andando in difficoltà nel finale quando il Milan si prende il derby (voto 6)

INTER-MILAN BOCCIATI

Inter

Sommer voto 5,5 - Theo segna sul suo palo la punizione che riapre la partita. Si riscatta in parte salvando su un gran colpo di testa di Morata

Dumfries voto 5,5 - Lotta, ma perde alla distanza il duello con Theo Hernandez

Barella voto 5,5 - Buon primo tempo, con grinta, aperture (ottima quella di 50 metri che apre la strada a Dimarco) e passaggi intelligenti. Meno agevole il suo secondo tempo, quando si prende anche un giallo e poi viene sostituito.

Bisseck voto 4,5 - Tampona bene su Pulisic nel primo tempo, va in crisi nella ripresa quando entra Leao e insieme a Theo cambia la musica sulla sua fascia.

Asllani voto 5 - Entra alla mezz'ora per un Calhanoglu infortunato (e non comunque brillantissimo fin lì, voto 5,5) mostrando di tenere a fatica il passo del derby di Supercoppa. Col passare dei minuti crolla sotto i colpi del dinamismo rossonero.

Milan

Jimenez voto 5 - Un primo tempo discreto e dinamico, poi si distrae quando mancano dieci secondi al fischio dell'arbitro e l'Inter punisce il Milan passando in vantaggio.

Emerson Royal voto 5,5 - Sul gol di Lautaro è fuori posizione. Mette in campo tanta generosità, ma non è sempre convincente.

Reijnders voto 5,5 - Primo tempo di qualità e giocate di classe, meno brillante nella ripresa.

Morata voto 6- - Corre tantissimo e lotta con grande generosità, sfiora anche il gol di testa (ottimo Sommer), ma non sempre riesce a incidere con giocate incisive

Inter-Milan 2-3 tabellino e pagelle

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 4,5, De Vrij 6 (39' st Darmian SV), Bastoni 6; Dumfries 5,5, Barella 5,5 (39' st Frattesi), Calhanoglu 5,5 (34' Asllani 5), Mkhitaryan 5,5 (20' st Zielinski 5), Dimarco 6 (20' st C. Augusto 5,5); Lautaro 6,5, Taremi 7. A disp.: Martinez, Calligaris, Alexiou, Palacios, Aidoo, Frattesi, Buchanan, Berenbruch, Arnautovic, Thuram, Correa. All.: S. Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan 6,5; Emerson Royal 5,5 (42' st Calabria SV), Tomori 6, Thiaw 6,5, Hernandez 7,5; Musah 6,5 (32' st Abraham 7), Fofana 6,5, Reijnders 5,5 (32' st Loftus-Cheek SV); Pulisic 7,5, Morata 6-, Jimenez 5 (5' st Leao 7,5). A disp.: Sportiello, Pavlovic, Bartesaghi, Gabbia, Bennacer, Zeroli, Terracciano, Vos, Jovic, Traoré, Camarda. All.: S. Conceiçao