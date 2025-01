Conceiçao dance, il sigaro portafortuna e... Sergio fa ballare il Milan che batte l'Inter in Supercoppa / VIDEO

Conceiçao dance, il sigaro portafortuna e... Sergio fa ballare il Milan che batte l'Inter in Supercoppa

Il Milan ribalta l'Inter con un 3-2 clamoroso (Theo Hernandez, Pulisic e Abraham) dopo essere sprofondato sotto 2-0 (Lautaro e Taremi) e il suo condottiero è Sergio Conceiçao. Archiviata la (breve) era Fonseca, l'ex allenatore del Porto (ed ex giocatore di Lazio, Parma e Inter) ha conquistato in pochi giorni il cuore di tifosi del Diavolo e dei giocatori rossoneri. Al termine della partita, il tecnico lusitano si concede sigaro e ballo, come ai tempi in cui vinceva trofei alla guida dei Dragoes (11 tituli, 3 campionati, 3 Supercoppe di Portogallo, 4 Coppe di Portogallo e una Coppa di Lega portoghese).

Il sigaro poi è un portafortuna, regalatogli da un collega, Antonello Gioia, che ha raccontato il retroscena su Milan News: "Quel sigaro, infatti, gliel'ho regalato io personalmente. Tutto nasce poco prima della partenza per Riyad, quando, dopo aver visto i video virali sopracitati del mister ai tempi del Porto, decido di dotarmi di un sigaro, imbarcarlo in aereo per portarlo in Arabia Saudita. L'obiettivo era regalarlo a Conceiçao, come buon auspicio per l'avventura milanista e personale dono di benvenuto al nuovo tecnico. L'occasione propizia si è presentata mercoledì 2 gennaio, al termine delle conferenze della vigilia di Juventus-Milan - scrive su Milannews.it - Lascio il mio posto in sala stampa, vado a salutare il mister e gli porgo il sigaro, con le seguenti parole: "Mister, questo è per lei, che sia di un buon auspicio per la sua avventura al Milan". Conceiçao, innanzitutto, mi ringrazia con un grande sorriso e, nonostante la febbre a 39, ha voglia di scherzare: "Grazie grazie, tu hai visto i video eh?!". Certo che li ho visti, mister"

E Sergio Conceiçao nel post partita del derby vinto dal suo Milan contro l'Inter ha poi svelato ai microfoni dei giornalisti;:"Me lo sono portato appositamente. Io avevo fiducia e convinzione di poter fare bene. Poi si vince con le piccole cose: c'è la fortuna, ci sono episodi che non possiamo controllare tutti. I giocatori a fine partita mi hanno detto subito che dovevo fumare il sigaro: sapevano che faccio questo rito quando vivo un titolo. È il tredicesimo titolo come allenatore: sono contento e ha un sapore speciale per me".

