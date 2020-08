Inter, Moratti: "Messi? Ipotesi valida, credo che Suning ci proverà"

L'ex presiente Massimo Moratti e la dichiarazione su As riguardo Leo Messi che fa sognare i tifosi dell'Inter: "Il club credo ci abbia già provato - commenta -. E vedendo l'annuncio, quella pubblicità di Suning col profilo dell'argentino sul Duomo mi viene da pensare che già ci sia stata un'iniziativa in tal senso. E se non fosse così, credo ci proveranno presto". Quindi? Qual è l'ostacolo? "Non è un'operazione semplice economicamente, è chiaro. Ma peserà la volontà di Messi - aggiunge Moratti -, serve capire se vuol davvero lasciare il Barcellona. Io, ovviamente, non posso saperlo".

Sulla finale di EL persa

Moratti parla poi della sconfitta in finale di Europa League della sua Inter contro il Siviglia. "La squadra era arrivata molto bene all'evento decisivo, giocando sempre più in sicurezza e battendo avversari molto difficili - spiega -, ma il Siviglia ha una grande tradizione nelle competizioni europee. Questo, nel calcio, fa la differenza. La squadra di Lopetegui è una squadra che lavora molto bene, per me era una delle favorite in finale per tutto quello che aveva ottenuto come entità in questi anni in Europa League", ha aggiunto Moratti. E su Lukaku dice: "Onestamente non mi aspettavo prestazioni così elevate. Ha dimostrato di essere un ragazzo intelligente, che si è adattato molto bene al calcio italiano, superando ogni aspettativa. Mi piace".