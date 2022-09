Inter-Bayern Monaco dove vederla: tv e streaming. Champions, tutte le news

Inter-Bayern Monaco tv e streaming: dove vederla

Inter-Bayern Monaco ci siamo. Esordio per la squadra di Simone Inzaghi in Champions League: il match di San Siro si disputerà mercoledì 7 settembre alle ore 21. Lautaro Martinez e compagni cercano il riscatto dopo il derby perso sabato 3-2 contro il Milan (e la sconfitta della settimana precedente sul campo della Lazio). Assente Lukaku per infortunio, Inzaghi prova l'Inter anti-Bayern: a centrocampo spazio a Mkhitaryan. Probabile novità Gosens, Dzeko in campo dal 1' al fianco di Lautaro. Inter-Bayern Monaco: tv e streaming, dove vderla: guida veloce con tutte le info.

Inter-Bayern Monaco dove vederla: Sky Sport

INTER-BAYERN MONACO si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi (bordocampo Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Gianluca Di Marzio e Niccolò Omini, Diretta Gol Maurizio Compagnoni). Approfondimenti pre e post partita con Champions League Show: in studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della prima giornata. All’esordio Giorgio Chiellini, novità e special guest di Sky Sport, che martedì sarà in collegamento da Los Angeles per condividere per la prima volta con il pubblico di Sky Sport la sua esperienza e la sua visione del calcio. In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Spazi news affidati a Mario Giunta.

Inter-Bayern Monaco dove vederla: Mediaset Infinity, Now e SkyGo

INTER-BAYERN MONACO si potrà vedere in streaming su Mediaset Infinity con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Roberto Cravero. Mercoledì 7 settembre, su Mediaset Infinity il prepartita sarà condotto da Benedetta Radaelli, con Alessandro Altobelli, Stefano Sorrentino e Mino Taveri. A seguire, nel post-partita Champions su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Napoli-Liverpool” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Alessandro Altobelli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari. Sempre in streaming anche su SkyGo e NOW con la telecronaca originale di Sky Sport.