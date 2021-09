Inter-Bologna tv e streaming: Sky? Dazn? Dove vedere la sfida di San Siro

Inter-Bologna, big match a San Siro. Sì, perché la squadra di Mihajlovic arriva al Meazza con 7 punti in 3 giornate di serie A, lo stesso bottino dei ragazzi di Simone Inzaghi (reduci dalla sconfitta mercoledì in Champions League: 0-1 con il Real Madrid). Correa dovrebbe prendere il posto di Dzeko (turnover) al fianco di Lautaro Martinez, probabile maglia da titolare per Dumfries e Dimarco. Nel Bologna out Schouten (gioca Svanberg), in attacco ci sarà l'ex Arnautovic. Ecco una guida veloce per seguire Inter-Bologna in tv e streaming oltre alle probabili formazioni.

Inter-Bologna tv Sky?

Inter-Bologna in tv su Sky Sport? Niente da fare per gli abbonati alla pay tv: il match non è nel programma di questo weekend.

Inter-Bologna tv Dazn

Inter-Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico a Massimo Ambrosini. La si può vedere scaricando l'app su una smart tv, oppure attraverso una console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Bologna Dazn streaming

Inter-Bologna in streaming sempre su Dazn: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, o scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Inter-Bologna formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone.