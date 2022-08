Inter, due titolari via subito ad agosto? Calciomercato, retroscena nerazzurro

Inter, Skriniar e Dumfries: pericolo di fuga? Calciomercato news

"Skriniar e Dumfries, pericolo di fuga: il piano del club", si legge sul Corriere dello Sport in edicola. "Il club vuole tenerli fino a giugno e programmare una cessione top nel 2023. Ma sarà dura resistere", riporta il giornale.

Inter, Skriniar e Dumfries: assalto Psg e Chelsea. Calciomercato news

Skriniar e Dumfries hanno l'interesse di Paris Saint-Germain (che segue il difensore) e Chelsea (sulle tracce dell'esterno olandese). Per convincere l'Inter comunque servono proposte indecenti: almeno 70 milioni di euro per il centrale slovacco (che il club nerazzurro prese nel 2017 dalla Sampdoria a circa 30 milioni ed è divenuto negli anni punto fermo della difesa) e 40 per il 26enne laterale arrivato un anno fa dal Psv (12,5 milioni + 2,5 di bonus legati a presenze e qualificazione in Champions): secondo Nicolò Schira è stata rifiutata un'offerta dei blues da 30 milioni compresi i bonus.

“Abbiamo l’obbligo di fare una squadra competitiva e il dovere di guardare l’equilibrio economico-finanziario. Skriniar è un giocatore fortissimo, assolutamente. Non necessariamente deve essere messo sul mercato, assolutamente no. Abbiamo avuto nelle settimane precedenti delle richieste per Skriniar, ma tutto verrà valutato”, aveva spiegato recentemente Beppe Marotta che in questa calda estate 2022 sta costruendo un'Inter ancora più forte e pronta a rilanciare la sfida scudetto contro Milan e Juventus (attenti alla Roma di Abraham e Dybala) grazie agli arrivi di Romelu Lukaku in attacco (Big Rom va a ricosturuire la Lu-La con Lautaro Martinez), Asllani (il 20enne preso dall'Empoli è uno dei talenti più interessanti a centrocampo della serie A) e il terzino 22enne Raoul Bellanova dal Cagliari.

Inter, Alexis Sanchez e Lazaro salutano

Intanto Alexis Sanchez e l'Inter si sono separati: risoluzione del contratto. Il cileno è vicino al Marsiglia. Valentino Lazaro passa in prestito con diritto di riscatto al Torino.