Wanda Nara: "Serie tv sulla mia vita. Rivelerò dettagli piccanti"

Wanda Nara annuncia che presto la sua vita verrà raccontata in una serie tv. "Quest’anno due aziende molto importanti mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie, una è Netflix e l’altra è HBO. Sto pensando a come strutturare la storia", ha raccontato in una recente intervista al magazine argentino Gente. "Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla; sarà un ottimo lavoro. Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati", spiega la compagna di Mauro Icardi (che nei giorni scorsi è passato a titolo definitivo dall'Inter al Paris Saint Germain per 50 milioni più 8 di bonus e una clausola che obbligherebbe il Psg a versare altri 15 mln ai nerazzurri se dovesse rivenderlo in Italia).

Wanda Nara qualche dettaglio sulla serie tv in arrivo: "Mi è stato detto che parte della serie sarà girata in Argentina, ma che la maggior parte delle riprese avrà luogo in Europa".

Chi vestirà i panni di Wanda Nara sul piccolo schermo? "Non so chi mi interpreterà, perché io stessa non riesco ancora a immaginarlo, ammette la showgirl argentina.