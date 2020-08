Inter, oggi l'incontro Conte-Zhang: Allegri intanto ha già detto sì

Oggi è il giorno della verità in casa Inter. Perché c'è l'incontro tra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang che ci dirà se ancora l'ex Juve continuerà ad allenare in nerazzurro. C’è uno strappo da ricucire diventato ancora più grande il giorno dopo la sfogo di Colonia, che bissa le dure parole contro la società nel post partita dell'ultimo match di campionato: Atalanta-Inter. Anche se c'è chi dice che il caso possa rientrare e che Conte possa continuare.

Allegri dice già sì

Intanto Max Allegri è sempre dietro l’angolo, e mentre si gode le vacanze in Val Badia ha già detto di sì al club nerazzurro nonostante i corteggiamenti del Psg per il post-Tuchel (i francesi sono reduci dalla finale di Champions persa contro il Bayern Monaco), scrive La Gazzetta dello Sport. Sarebbe una situazione molto simile a quella vissuta nell'estate 2014, quando Conte ruppe con la Juventus e il tecnico livornese lo sostituì alla guida fino alla scorsa stagione. Zhang intanto tenterà la mediazione, proverà a rimettere insieme i cocci, a tranquillizzare l’allenatore, a rasserenarlo anche sui rapporti con il resto della dirigenza. D’altro canto, il presidente non può però accettare che un suo dipendente faccia dichiarazioni pubbliche che rischiano di essere lesive per l’immagine del club. E dunque, nel corso della chiacchierata, chiederà eventualmente al tecnico di limitare certe esternazioni in futuro. Molto però dipenderà da Conte: se l’approccio sarà con lo stesso post Colonia, allora a quel punto saranno praticamente nulle le possibilità di un matrimonio rinnovato.