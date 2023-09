Inter-Simone Inzaghi rinnovo del contratto: nuova scadenza e stipendio

Simone Inzaghi rinnova con l'Inter fino al 2025

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi rinnova il suo contratto con la società nerazzurra. A dare l'annuncio il club vice campione d'Europa con una nota sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2025".

Per il tecnico nerazzurro uno stipendio di 5,5 milioni di euro a stagione come parte fissa, a cui vanno aggiunti i bonus in base ai risultati raggiunti.

Simone Inzaghi nelle prime due stagioni da allenatore dell'Inter ha conquistato 4 trofei (due Coppe Italia e due Supercoppe italiane), e ha condotto la squadra nerazzurra in finale di Champions, lo scorso giugno a Istanbul, persa contro il Manchester City.

L'inizio di stagione è stato esaltante: 9 punti, frutto di 3 vittorie in 3 partite (Monza, Cagliari e Fiorentina si sono arrese, con otto reti segnate da lautaro e compagni e zero subite da Sommer), con il primo posto in classifica alla pari del Milan (alla ripresa del campionato, dopo la sosta delle nazionali, sabato 16 settembre alle 18 sarà in programma derby).