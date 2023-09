Pogba, piano della Juventus per Paul. Del Piero dirigente? Parla Pinturicchio

Pogba lavora verso Juventus-Lazio

Paul Pogba guarda al futuro con più ottimismo dopo che gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari post match contro l'Empoli (vinto 2-0 dalla Juventus, la Signora è a 2 punti dal duo Inter-Milan). La speranza dunque è che possa essere a disposizione di Max Allegri alla ripresa del campionato, dopo la sosta delle nazionali, quando la Juve ospiterà all'Allianz Stadium la Lazio - rilanciatasi dopo la vittoria a Napoli- guidata dall'ex Maurizio Sarri (ultimo tecnico a vincere lo scudetto in bianconero).

Pogba, Giuntoli vuole ridiscutere il contratto del francese con la Juventus

L'altra certezza è che Pogba resterà bianconero: chiusa la sessione estiva del mercato in Europa, tra 48 ore lo sarà anche in Arabia Saudita, dunque sono da escludere blitz con rilanci clamorosi dell'ultima ora. La Juventus intanto, secondo calciomercato.com vorrebbe trovare un accordo con il centrocampista francese per ridurre il suo ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. "Le richieste della Juve saranno due: o un taglio netto dell'ingaggio con la firma di un nuovo accordo magari con scadenza prolungata di un anno (quindi sostanzialmente spalmando l'ingaggio) oppure una modifica della parte fissa riducendo il netto e arrivando agli 8 milioni soltanto grazie ai bonus legati anche alle presenze in campo". Anche, sempre secondo calciomercato.com è "difficile che il giocatore possa accettare un ridimensionamento così netto, soprattutto dopo aver rifiutato, per la Juventus, offerte economicamente più vantaggiose dall'Arabia Saudita"

Del Piero-Juventus, la frase sul futuro da dirigente bianconero

Intervenuto nel corso di un evento al Forum di San Pancrazio Salentino, organizzato da "Leggenda Bianconera", Alex Del Piero ha spiegato: "Io mi sento ancora della Juve, non c’è bisogno di avere un ruolo in società". In questi mesi si è parlato molto di un ritorno da parte di Pinturicchio in società con un ruolo da dirigente, ma queste dischiarazioni sembrano raffreddare la pista.