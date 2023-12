Inter, sorteggio di Champions da paura. Ma anche Lazio-Napoli non ridono. Le avversarie

Inter, sorteggio Champions da paura. Ma anche Lazio-Napoli non ridono. Le avversarie delle italiane

Tre italiane su quattro agli ottavi di Champions League e una retrocessa in Europa League (il Milan in virtù dell'impresa di Newcastle che ha evitato l'euro-eliminazione: qui le pagelle rossonere): il calcio italiano festeggia moderamente. Soprattutto perché il trio che va avanti lo fa con il secondo posto nel girone: se per Napoli (sorteggiato nel gruppo col Real Madrid) e Lazio (con l'Atletico Madrid) era prevedibile, la doccia fredda ovviamente è arrivata dai vice-campioni d'Europa dell'Inter finiti dietro alla Real Sociedad.

Sorteggio Champions ottavi di finale, le date

E ora il sorteggio degli ottavi di Champions League in programma lunedì 18 dicembre alle 12 nel quartier generale Uefa a Nyon (gare di andata il 13-14-20-21 febbraio, match di ritorno il 5-6-12-13 marzo) contro una delle squadre che hanno vinto i loro gruppi. C'è da aver paura. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, anche le squadre che affronteranno le italiane non potranno dormire sonni tranquilli. Vediamo le possibili rivali di Inter, Napoli e Lazio.

Champions League, prime classificate e seconde nei gironi. La lista per gli ottavi di finale

Prime nei gironi di Champions League

Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Barcellona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid.

Seconde nei gironi di Champions League

Lazio, Inter, Napoli, Psg, PSV Eindhoven, Lipsia, Copenhagen, Porto.

Champions League sorteggi ottavi di finale: Inter, Napoli, Lazio... Le avversarie nell'urna

Le squadre italiane dovranno affrontare una delle prime nel girone, tranne quella che hanno già trovato nei loro gruppi. Dunque l'Inter non può avere la Real Sociedad, Lazio che eviterà l'Atletico Madrid e Napoli che non troverà nuovamente il Real Madrid.

Le 3 squadre di serie A ovviamente sperano in un sorteggio con il Borussia Dortmund o la Real Sociedad (Lazio e Napoli). Per il resto, qualunque altro esito dell'urna non può dirsi morbido. Sarà una rivincita della finale di Champions League, Inter-Manchester City già agli ottavi di finale?

Da Bayern Monaco ad Arsenal (che vola in Premier League sotto la guida di Arteta, allievo di Pep Guardiola), passando per il Barcellona di Xavi c'è da farsi venire il mal di testa.

Forse per Inter e Napoli potrebbe essere accettabile l'Atletico Madrid, anche se la squadra di Simeone in casa quest'anno è praticamente imbattibile...

