Inter, Vidal derubato durante il derby. Ma la sua Ferrari 448 Spider è salva

Inter, Vidal: casa svaligiata dai ladri mentre lui giocava il derby

Ennesima rapina nella villa di un calciatore. Questa volta a farne le spese è stato il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal, derubato lo scorso 7 novembre, proprio mentre lui era impegnato nel derby contro il Milan. Un Suv, oro e gioielli. È ingente - si legge sul Corriere della Sera - il bottino dei ladri che sono entrati in azione a San Fermo della Battaglia, nel Comasco, nella villa del calciatore nerazzurro. I carabinieri di Rebbio, compagnia di Como, stanno effettuando le indagini, soprattutto con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza del paese, per risalire ai responsabili del colpo. Quattro i furti analoghi commessi nelle stesse zone nell'ultimo periodo.

I malviventi - prosegue il Corriere - hanno preso di mira innanzitutto le auto del centrocampista. Non sono riusciti a rubare la Ferrari 448 Spider, ma sono fuggiti con un fuoristrada della Mercedes. Nel mirino dei ladri però non solo le vetture. I malviventi sono entrati anche nella villa, probabilmente spaccando un vetro e hanno messo sottosopra l’abitazione. La banda sarebbe riuscita a impossessarsi di gioielli e oggetti di valore che il calciatore teneva in casa.

