Inter vincerà la Champions contro il Manchester City: la profezia manda in gol Lautaro e Lukaku

Manchester City-Inter, Champions a Guardiola secondo pronostici e bookmakers

I pronostici degli addetti ai lavori? Dicono che il Manchester City vince la finale di Champions League contro l'Inter. Le quote dei bookmakers? Quelle danno ancora meno scampo all'Inter e consegnano non solo Champions, ma anche Triplete alla squadra allenata da Guardiola e guidata da bomber Haaland in attacco (che ha già vinto Premier League e Coppa d'Inghilterra quest'anno). I tifosi, di qualunque estrazione, sono tutti concordi che il City sia favorito e che la Coppa dalle Grandi Orecchie finirà a Manchester e non nella Milano nerazzurra.

Però...

Manchester City-Inter, Champions vinta dai nerazzurri. La profezia

Però molti forse se la sono dimenticata, ma una piccola profezia due-tre mesi fa (in tempi non sospetti) consegnò la vittoria della Champions League all'Inter e proprio in finale contro il Manchester City. Per la precisione venne ribattezzata come la 'Profezia delle uova'. Già perchè al momento dei sorteggi dei quarti di finale e del tabellone che avrebbe portato alla sfida di Istanbul del 10 giugno, un content creator di TikTok pubblicò un video con due uova e i simboli delle squadre che si dovevano affrontare: la prima che si rompeva sarebbe stata eliminata dalla competizione. Come andò? Anticipando tutti i risultati del campo: Milan elimina il Napoli, ma soccombe nel derby di semifinale con l'Inter (che ai quarti fa fuori il Benfica). Dall'altro lato, Real Madrid supera il Chelsea e Manchester City che distrugge i sogni di vittoria del Bayern Monaco. Poi, Guardiola manda a casa Carlo Ancelotti.

E la finale Manchester City-Inter vede trionfare Lautaro Martinez, Lukaku e compagni con Haaland e Gundogan sconfitti.

Inter vince la Champions League contro il Manchester City in finale. Video-profezia





Manchester City-Inter, la cabala dice Champions alla squadra nerazzurra di Simone Inzaghi

Può bastare? Neanche per sogno. Alcune coincidenza, corsi e ricorsi storici dovrebbe spaventare i tifosi del Manchester City e Pep Guardiola, dando fiducia a chi ama l'Inter sulla vittoria di Champions League nella finale in programma sabato 10 giugno allo stadio di Ataturk Istanbul. La 'cabala' strizza l'occhio a Lautaro Martinez e ai cuori nerazzurri. Leggete qui