Isola dei Famosi concorrenti, ex campionessa olimpica per Ilary Blasi. I nomi

Isola dei Famosi 2024 concorrenti, ex campionessa olimpica nel cast dei naufraghi di Ilary Blasi?

L'Isola dei Famosi, condotta ancora da Ilary Blasi, tornerà in primavera nel prime time di Canale 5. Si fanno già i primi nomi dei possibili naufraghi.

Tra i concorrenti potrebbe essersi nientementoché una ex campionessa olimpica. Vediamo le indiscrezioni.

L'Isola dei Famosi 2024 potrebbe accogliere nel suo cast Elisa Di Francisca. Secondo "Oggi" la campionessa di Jesi, due figli e 41 anni appena compiuti, sarebbe pronta a vivere questa nuova avventura televisiva lontana da casa. Al momento non ci sono conferme ufficiali, però il nome è caldo.

Isola dei Famosi 2024, Elisa Di Francisca tra i naufraghi del reality show di Ilary Blasi?

La Di Francisca vinse due medaglie d'oro nel fioretto - sia individuale che a squadre - alle Olimpiadi di Londra 2012, riuscendo poi a conquistare l'argento a Rio De Janeiro 2016 (nella prova individuale, in quell'edizione non era prevista quella a squadre). Nella sua bacheca anche 7 titoli mondiali (con 5 medaglie d'argento e 3 di bronzo) tra le mille imprese di una carriera incredibile. Senza dimenticare quandò nel 2013 trionfò a Ballando con le Stelle, in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, su Rai1.





E ora, forse, salirà sulla... pedana dell'Isola dei Famosi con l'obiettivo di vincere. Ricordiamo che l'ultima edizione venne vinta da Marco Mazzoli (il numero uno della radio italiana con il suo Zoo di 105 che da anni stravince la gara degli ascolti).

Isola dei Famosi 2024 concorrenti, le indiscrezioni sui naufraghi vip

Tanti i nomi che stanno girando sui possibili concorrenti dell'Isola dei Famosi 2024, si parla anche di Ginevra Lamborghini (ex Grande Fratello Vip 7 e protagnista a Tale e Quale Show), Bugo, qualcuno ipotizza anche Asia Argento (dopo essere stata ospite nell’edizione del 2023 per sostenere sua sorella Fiore), ma al momento siamo ancora sul campo delle indiscrezioni.