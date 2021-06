Italia-Austria 2-0, magie di Chiesa e Pessina: azzurri ai quarti di Euro 2020 contro Belgio o Portogallo

L'Italia vola ai quarti di finale di Euro 2020. Soffre più del previsto contro un'Austria che non molla mai (si vede anche annullare un gol di Arnautovic per fuorigioco sullo 0-0) e trascina gli azzurri ai supplementari. Poi le magie di Federico Chiesa e Matteo Pessina sbloccano il match. Il gol di Kalajdzic nel finale (114°) interrompe l'imbattibilità di Donnarumma, ma non cambia il verdetto: azzurri - al 31° risultato utile consecutivo (superata l'Italia di Vittorio Pozzo) - tra le prime otto dell'Europeo. La prossima sfida? Contro la vincente di Belgio-Portogallo. Lukaku o Cristiano Ronaldo sulla strada di Roberto Mancini. Ma ci sarà tempo per pensare all'avversaria, ora è il momento di applaudire questa squadra che ha centrato l'obiettivo dei quarti di finale.



ITALIA-AUSTRIA 2-1 TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Jorginho, Barella (67’ Pessina), Verratti (67’ Locatelli); Insigne (108’ Cristante), Immobile (84’ Belotti), Berardi (84’ Chiesa). A disp.: Bastoni, Bernardeschi, Emerson, Meret, Raspadori, Sirigu, Toloi. All. Mancini.

AUSTRIA (4-2-3-1). Bachmann, Lainer (113’ Trimmel), Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager (106’ Gregoritsch), Grillitsch (106’ Schaub); Laimer (113’ Ilsanker), Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic (96’ Kalajdzic). A disp. Baumgartlinger (90’ Schopf), Lienhart, Pervan, Posch, Schlager, Ulmer. All. Foda.

Arbitro: Taylor A. (Eng).

RETI: 95’ pts. Chiesa (I), 105’ Pessina (I), 113’ Kalajdzic (A)

NOTE: ammonito Arnautovic (A), Di Lorenzo (I), Barella (I), Hinteregger (A), Dragovic (A).