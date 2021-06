Italia-Austria, Mancini: "Meritato". Donnarumma. "Bravi a non mollare nulla"

ITALIA-AUSTRIA 2-0, MANCINI "VITTORIA MERITATA IN GARA PIÙ DIFFICILE"

"Abbiamo voluto vincere a tutti i costi, abbiamo meritato e questa partita puo' farci bene per il futuro". Queste le prime parole di Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia sull'Austria negli ottavi di Euro2020. "L'abbiamo vinta perche' abbiamo meritato, anche se alla fine abbiamo subito questo gol - ha sottolineato il ct degli azzurri ai microfoni della Rai - Gia' nel primo tempo potevamo fare un paio di gol, nel secondo siamo calati un po' fisicamente anche per il campo pesante ma abbiamo meritato. Abbiamo vinto grazie ai giocatori che erano in panchina, che sono entrati con la mentalita' giusta: avevamo bisogno di calciatore freschi, siamo stati straordinari. Sapevo sarebbe stata la partita piu' difficile, forse ancora piu' difficile dei quarti di finale. Puo' farci bene questa gara".

EURO 2020: NAZIONALE. DONNARUMMA "BRAVI A NON MOLLARE NULLA"

"Sapevamo che non era una partita facile, siamo stati bravi a non mollare niente, neanche un centimetro. Siamo riusciti a trovare due reti, poi il match e' andato in discesa, anche se alla fine abbiamo sofferto un po' ma questa partita ci servira' per il futuro". Lo ha dichiarato Gianluigi Donnarumma commentando la vittoria dell'Italia contro l'Austria negli ottavi di Euro2020. "Il gol annullato ai nostri avversari? Non mi ero accorto di nulla, quando l'arbitro ha dato il fuorigioco si e' liberata la gioia - ha spiegato il portiere azzurro ai microfoni della Rai - Il sostegno dei tifosi? Sono indescrivibili, ci mancavano tanto, speriamo che tornino sempre piu' negli stadi. Portogallo o Belgio nei quarti? Per noi e' uguale, affronteremo la partita nel modo giusto"

EURO 2020: NAZIONALE. CHIESA "MERITIAMO I QUARTI, SIAMO 26 TITOLARI"

Abbiamo giocato bene contro una grande squadra che merita le congratulazioni. Meritiamo la qualificazione e ora ci godiamo i quarti di finale. Non e' mai tardi per essere decisivi, e' merito del Ct che ci vuole sempre pronti. Chi e' entrato, ha dimostrato grande voglia: ci sono 26 titolari". Lo ha dichiarato Federico Chiesa nel post partita di Italia-Austria. L'esterno azzurro ha sbloccato il risultato ai supplementari: "Sono stato bravo a restare calmo, l'ho controllata e ho calciato bene", ha detto a Sky Sport raccontando il gol.

EURO 2020: NAZIONALE. PESSINA "IL GOL? UN'ESPLOSIONE DI EMOZIONI"

"Non ho ancora realizzato di aver fatto gol contro il Galles, figuriamoci questo. Sara' un ricordo che mi portero' dietro per tutta la mia carriera. E' stata una esplosione di emozione". Queste le parole di Matteo Pessina, autore del gol del 2-1 dell'Italia contro l'Austria nell'ottavo di finale. "Puo' segnare chiunque e questo e' il bello di questa squadra. Siamo un bellissimo gruppo e lo stiamo facendo vedere a tutta Italia", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.