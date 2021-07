Italia campione d'Europa: oggi festa con Mattarella e Draghi

L’Italia Campione d’Europa è all’hotel Parco dei Principi di Roma, quartier generale azzurro, e oggi pomeriggio sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi.

Il Capo dello Stato prima dei rigori decisivi ha detto: “Ora siamo nelle manone di Donnarumma”. E poi ha aggiunto: “Mai avrei pensato che Jorginho avrebbe sbagliato il rigore”. Lo ha rivelato Evelina Christillin, che era in tribuna a Wembley accanto a Mattarella.

Il Capitano azzurro Giorgio Chiellini ha fatto una dedica speciale per questo trionfo, ai medici: "Grazie a voi. A tutti voi. Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Nei nostri cuori voi. Il dolore di chi ha sofferto. Le fatiche di quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia. La voglia di tornare a vivere".

"I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci hanno salvato la vita: i medici. Ci avete spinto voi. Ci avete aiutato voi. Avete cantato con noi. Il risultato è solo una parte del gioco ma questo risultato, questa vittoria, queste lacrime di gioia sono dedicate a voi. Abbiamo scritto la storia", ha aggiunto.