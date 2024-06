Italia, Frattesi stende la Bosnia. Spalletti: "Jorginho-Fagioli molto bene"

Italia-Bosnia decide Frattesi. Spalletti, 'siamo buona squadra, c'è qualcosa da migliorare'

"Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo palleggiato meglio in mezzo al campo, soprattutto nel primo tempo. Siamo mancati un po' nell'ultimo passaggio e nel fare gol. Anche se ci sono stati degli atteggiamenti in alcuni momenti in cui non si è vista questa energia nel fare le cose, anche qualche retropassaggio un po' morbido che ha permesso loro di pressarci". Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Bosnia, nell'ultima amichevole prima degli Europei 2024 in Germania.

A decidere la gara un gol di Frattesi con tante occasioni anche per Scamacca, promosso dal tecnico. "Stasera ha fatto una buona partita, il portiere ha preso due palle bellissime. Ha scambiato, ha mandato dentro gli altri, è stata un'ottima gara", ha sottolineato Spalletti sul suo attaccante a sei giorni dal match contro l'Albania. "Oggi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, siamo convinti di avere una buona squadra, poi ci sarà da entrare nel clima di partita vera. Qualcosa dobbiamo migliorare. Tanto tempo non ce l'abbiamo".

Sulla prestazione di Chiesa, più a suo agio quando si allargava a sinistra. "Quella è un po' la sua posizione, nella Juventus gioca da seconda punta, mentre noi mettendolo nei due a sinistra si pensa di andare a prendere tutti e due i ruoli. Si è allargato un paio di volte e ha avuto la possibilità di fare l'uno contro uno, non è andato a buon fine, ma ha avuto la possibilità di scegliere la posizione. Soprattutto Cambiaso, con cui si conosce bene, gli ha permesso di scegliere se stare un po' dentro il campo o più largo".

Bene anche Jorginho e Fagioli a centrocampo. "Hanno fatto molto bene, hanno qualità nel muovere la palla nello stretto e nel prepararsi imbucate giuste. Nel primo tempo si sono viste, c'era da dare seguito nell'andargli addosso, invece gli abbiamo concesso a volte un po' di campo e ci siamo accontentati di ritirarsi 10 metri e la palla l'hanno tenuta anche gli altri".

Italia-Bosnia 1-0, Frattesi decide ultimo test prima di Euro 2024

Buone indicazioni arrivano per il ct azzurro Luciano Spalletti dall'amichevole vinta 1-0 dall'Italia contro la Bosnia Erzegoniva, dopo lo 0-0 di Bologna contro la Turchia. Gli azzurri al Castellani di Empoli si impongono grazie ad un super gol di Frattesi ma con tante occasioni non sfruttate, e qualche errore, nell'ultimo test prima dell'inizio di Euro 2024 in Germania.

A meno di una settimana dalla sfida con l'Albania, primo appuntamento dell'Europeo le scelte di Spalletti cadono dal 1' su un attacco composto da Scamacca e Chiesa e il tridente completato da Frattesi pronto a fare da incursore. A centrocampo giocano Jorginho e Fagioli, mentre in difesa debutto dal 1' di Calafiori con Buongiorno e Darmian davanti a Donnarumma e con esterni Cambiaso e Bellanova. Barbarez sceglie la difesa a tre con Bicakcic a chiudere il terzetto. In avanti Gigovic e Demirovic.

La prima occasione del match è dell'Italia e arriva sui piedi di Scamacca già al 4' ma il centravanti dell'Atalanta servito da Cambiaso non riesce ad impattare bene. All'8' risponde la Bosnia dopo un brutto errore di Calafiori in impostazione, ne approfitta Hajradinovic che costringe ad un super intervento Donnarumma. L'Italia mantiene il possesso del pallone e all'11' sfiora il vantaggio: grande azione con Frattesi che si presenta da solo davanti al portiere, carambola e palla che arriva a Chiesa ma Katic si supera e blocca sulla linea.

Al 14' ancora azzurri pericolosi con un colpo di tacco di Scamacca che innesca ancora Frattesi ma l'interista perde il tempo per concludere. Al 18' ancora avversari pericolosi questa volta su punizione di Gazibegovic, ma è bravo Donnarumma a respingere in calcio d'angolo. La squadra di Spalletti alza i ritmi e al 30' ci prova Buongiorno che però non trova lo specchio della porta. Il gol del vantaggio arriva al 38': spunto di Chiesa che trova Frattesi solo in mezzo all'area, il centrocampista è perfetto nella coordinazione e nella conclusione di prima intenzione che si infila nell'angolo vicino all'incrocio per l'1-0.

Ad inizio ripresa ancora Scamacca protagonista. Al 64' splendida azione dell'Italia in un mix di velocità e tecnica con un tiro al volo dell'attaccante dell'Atalanta salvato da un intervento pazzesco del portiere della Bosnia. Spalletti cambia e inserisce Pellegrini, Cristante e Dimarco per Bellanova, Jorginho e Fagioli. Scamacca prova con insistenza a cercare la via del gol e al 72' altra grandissima occasione per l'attaccante che a tu per tu con il portiere avversario, manca l'appuntamento con il gol. Al 75' ancora Scamacca pericoloso, questa volta con una conclusione da fuori area centrale e lenta. Poi entrano anche Folorunsho, Raspadori e Retegui. Nel finale rischio beffa per gli azzurri: al 92' errore di Dimarco, ma un grande Donnarumma chiude lo specchio a Ahmedhodzic al limite dell'area e salva l'Italia.