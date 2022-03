Italia, Mancini addio? Cannavaro in pole. Ma attenti a Gattuso...

Italia fuori dai Mondiali: addio Mancini?

La clamorosa eliminazione nei playoff Mondiali per mano della Macedonia del Nord apre il capitolo allenatore in casa Italia: Roberto Mancini resterà sulla panchina azzurra? Nel post partita di Palermo il ct della nazionale ha rimandato ogni discorso ("Vediamo cosa succede, la delusione è troppo grande per parlarne ora. Ai miei ragazzi voglio più bene ora che a luglio scorso") e la FIGC, per bocca del presidente Gravina, si augura che il Mancio possa proseguire ("Mi auguro che MANCINI continui, ha con noi un progetto e spero che smaltisca in tempi rapidissimi questa eliminazione come tutti noi").

Italia, Cannavaro dopo Mancini? E Marcello Lippi...

Però il tema sarà caldissimo nei prossimi giorni. Nel caso in cui Roberto Mancini dovesse lasciare l'Italia, sta girando con forza il nome di Fabio Cannavaro (l'ipotesi è con Marcello Lippi direttore tecnico). Il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 (e Pallone d'Oro) è reduce da alcuni anni in Cina, tra Guangzhou e nazionale. "Mi auguro che Mancini resti per tanti anni, ma se ci fosse la possibiltà di tornare a far parte di quella che per me è sempre stata casa”, aveva detto nelle scorse settimane ai microfoni di Sky. E quella casa azzurra ora potrebbe davvero accoglierlo.

Italia, Cannavaro favorito su Gattuso come ct se Mancini lascia

E' lui il favorito se Mancini dirà addio all'Italia. Le alternative a Fabio Cannavaro? Rino Gattuso che in questi mesi è rimasto fermo: l'ex allenatore di Milan e Napoli ha lasciato andare diverse proposte dall'Italia e dall'estero aspettando l'occasione. Lui conosce bene l'ambiente azzurro (73 presenze con la maglia della nazionale da giocatore ed era al fianco di Cannavaro nel 2006 quando la squadra allenata da Lippi conquistò il Mondiale in Germania) e ha il carisma giusto per ricoprire quel ruolo. Senza dimenticare Claudio Ranieri. Ma Cannavaro per il possibile post-Mancini è in pole...

