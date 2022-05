Italia ripescata ai Mondiali 2022 Qatar: caso Castillo, CONTROPIEDE ECUADOR

Mondiali di calcio, Italia ripescata? Il caso Ecuador-Byron Castillo: giallo da risolvere

Il caso Byron Castillo, accusato dal Cile di non avere la nazionalità dell'Ecuador continua a far discutere. Ovviamente in Italia i tifosi azzurri seguono la storia con un occhio di riguardo visto che si continua a sperare nel ripescaggio per i Mondiali del Qatar in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, giorno della finalissima che laureerà l'erede della Francia, campione in Russia 2018).

Italia ripescata ai Mondiali di calcio: Cile e Perù avanti se Ecuador squalificato

Tanto si è detto sul fatto che gli azzurri non verrebbero comunque chiamati, perché probabilmente la Fifa anche in caso di accertata colpevolezza, darebbe il pass per i Mondali di calcio a una sudamericana (Cile con 3-0 a tavolino ai match dell'Ecuador o Perù se Ecuador squalificato dal girone). Però la scintilla della speranza, come noto, resta tenuta accesa dall'articolo 6 del regolamento Fifa che darebbe possibilità alla massima organizzazione calcistica mondiale, guidata da Gianni Infantino di decidere "a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario". E qua si torna al discorso del ranking Fifa (Italia sesta al mondo e prima delle escluse dal Mondiale), ma anche alla logica di dare una specie di wild card (detto in sintesi, perché la wild card in sé non è prevista dal regolamento) alla nazionale campione d'Europa in carica.

Italia ai Mondiali: Ecuador non teme la squalifica e convoca Byron Castillo

Ma torniamo all'Ecuador. Aspettando il giudizio del tribunale sul caso, la Federazione calcistica locale, ufficialmente sembra tutt'altro che preoccupata delle polemiche su Byron Castillo. Non a caso nelle scorse ore sono stati diramati i convocati per i match che la Tri allenata da Gustavo Alfaro sosterrrà negli Stati Uniti contro Nigeria, Messico e Capo Verde: Byron Castillo è stato ufficialmente convocato. Come dire: nessun dubbio, non è colombiano come sostengono i cileni, ma ha tutte i requisiti in ordine per giocare nella nazionale ecuadorena.

Leggi anche: