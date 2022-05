Italia ai Mondiali di calcio Qatar 2022? Leo Messi confessa la paura "azzurra"

Italia ripesca ai Mondiali di calcio? Messi: "Sarebbe stata favorita in Qatar"

Nessuno dica a Lionel Messi che l'Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali in Qatar (ipotesi come noto remota, ma sotto sotto i cuori azzurri un pochino sperano...). Motivo? La Pulce non ha dubbi sulla squadra allenata da Roberto Mancini: "L'Italia è campione d'Europa, se si fosse qualificata per i Mondiali sarebbe stata favorita". E se lo dice un fuoriclasse come Leo i rimpianti aumentano per il secondo posto nel girone dietro alla Svizzera e la sconfitta in casa con la Macedonia del Nord nei playoff mondiali (che hanno visto poi il Portogallo di Ronaldo e Leao vincere la finale nella nostra zona di tabellone). Gli azzurri possono al momento solo consolarsi sfidando l'Argentina il 1 giugno a Wembley per la Supercoppa Mondiale.

Italia-Argentina, sfida per la Supercoppa Mondiale

Italia-Argentina mette in palio un trofeo tutto nuovo sulla spinta di Uefa e Conmebol, le federazioni calcistiche europea e sudamericana che si erano opposte alla proposta della Fifa di disputare il Mondiale ogni due anni. Insomma, forse l'Italia non giocherà i Mondiali (più di forse: la realtà è che siamo fuori e il caso Ecuador-Byron Castillo solo un miraggio nel deserto delle nostre speranze al momento), ma in questo 2022 potrebbe vincere un trofeo nuovo ma affascinante. “Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una coppa e vogliamo vincerla come vorranno vincerla anche loro. Sono i campioni d’Europa, se si fossero qualificati per i Mondiali sarebbero stati i favoriti. Sono stati sfortunati, potevano qualificarsi già nel girone e alla fine, per episodi, sono rimasti fuori dal Mondiale. Sicuramente l'Italia sarebbe stata una delle candidate alla vittoria, nessuno l’avrebbe voluta incrociare al sorteggio e per tutti questi motivi sarà un bel test per noi", ha spiegato il numero 10 dell'Argentina a Tyc Sports.

