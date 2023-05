Donne e motori... la regina del calcio cambia sport. Le foto da Pallone d'Oro

Ivana Knoll, donne e motori: la tifosa del calcio alle prese con le macchine sportive

Tacco alto, vestitino nero che valorizza le sue curve da urlo e un breve video stile 'donne e motori'. Macchina sportiva bellissima per una donna che ha fato innamorare i tifosi di tutto il mondo. L'aveva riconosciuta? Si tratta di Ivana Knoll, la tifosa della Croazia salita alla ribalta delle cronache prima al Mondiale di Russia 2018, poi a quello recente in Qatar nel 2022.

Con lei sugli spalti Modric, Brozovic e compagni sono saliti due volte sul podio: rispettivamente secondi e terzi. E chissà cosa faranno agli Europei del prossimo anno, quando certamente avranno nuovamente il tifo al seguito di Ivana Knoll.

In attesa della prossima grande manifestazione calcistica per nazionali, la tifosa croata allieta i suoi milioni di followers con foto e video in giro per il mondo, ma in particolare dagli Stati Uniti (Los Angeles o Miami, in primis) in cui non dimentica la sua passione sportiva e non solo calcistica: dai parquet prestigiosi dell'Nba di basket ai box della Formula 1 (in occasione del Gp di Miami).

