Ivana Knoll? Cuore Milan per la tifosa più sexy del mondo... Le foto

Ivana Knoll scalda San Siro, la tifosa croata a Milan-Newcastle

L'amore per lo sport in genere e il calcio in particolare è una delle certezze nella vita di Ivana Knoll.

La tifosa più sexy dei Mondiali (da Russia 2018 a Qatar 2022) ha il cuore che batte per la sua amata Croazia (terza nell'ultima edizione della World Cup e seconda, sconfitta in finale della Francia, in quella precedente), ma nelle scorse ore l'abbiamo vista a San Siro per assistere al debutto del Milan in Champions League contro il Newcastle di Sandro Tonali.

Un pareggio, quello dei rossoneri di Stefano Pioli, che ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai tifosi accorsi al Meazza: partita a lungo dominata, ma senza riuscire a trovare la via del gol.

E con l'ansia per l'infortunio di Mike Maignan nel finale di gara: qui l'esito della risonanza magnetica e i tempi di recupero per il ritorno in campo.

Ivana Knoll ha postato alcune foto da San Siro. "Grazie @acmilan for having me", ha scritto a margine degli scatti, oltre ad alcuni video dalla Red Sky Lounge dello stadio milanese.

IVANA KNOLL A SAN SIRO PER MILAN-NEWCASTLE