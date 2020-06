Ivanisevic positivo al Coronavirus, anche il coach di Djokovic col covid

L'ex tennista croato Goran Ivanisevic (numero 2 del mondo e vincitore a Wimbledon), coach di Novak Djokovic e' risultato positivo al coronavirus. "Purtroppo ho appena scoperto di essere risultato positivo al covid-19", ha scritto l'ex vincitore di Wimbledon e e direttore di una delle tappe dell'Adria Tour, il torneo di beneficenza organizzato nei Balcani dal numero 1 al mondo. "Mi sento bene e non ho sintomi, continuero' a rimanere in isolamento" ha aggiunto chiedendo a tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui di prendersi cura di se stessi e dei propri cari.

Ivanisevic, direttore della seconda tappa dell'Adria Tour tenutosi in Croazia, ha spiegato di essersi sottoposto a due test risultati post negativi, prima della scoperta di queste ultime ore. All'inizio della settimana, Djokovic, il numero uno al mondo nel tennis, Grigor Dimitrov (19esimo), Borna Coric (33esimo) e Viktor Troicki (184esimo) sono risultati positivi dopo aver partecipato all'evento a Zara, sul Costa adriatica. Djokovic, ampiamente criticato per aver organizzato questa competizione, si e' scusato martedi', dicendo che era "profondamente dispiaciuto" che il torneo, ora annullato, "abbia causato danni".